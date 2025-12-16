噪音、飢餓、氣候變遷夾擊 跨越太平洋的光纖電纜能否拯救瀕危虎鯨？

10月10日，一群科學家來到西雅圖附近的小島，將一條近2公里的光纖電纜鋪設在薩利希海（Salish Sea）海底。這片海域是瀕危虎鯨的棲地，科學家希望利用分散式聲學感測（DAS）技術，將光纖化作長距離、高敏感度的水下麥克風，用「光」聽見虎鯨的聲音，進而找到保護牠們的方法。

瀕危虎鯨的三重威脅：食物短缺、海水溫度上升、船隻噪音

薩利希海域的南方居留虎鯨（Southern Resident Killer Whale）是太平洋西北地區的象徵物種，2005年列入瀕危（Endangered）物種，如今僅剩約74隻。食物短缺、海水溫度上升、船隻噪音，是牠們生存的三重威脅。

虎鯨的主食是帝王鮭（Chinook salmon），牠們會在覓食時發出聲音，再利用回聲定位，從混濁的海水中找到鮭魚。但是，往來船隻的引擎噪音常會掩蓋聲波，影響覓食。隨著海上交通日益頻繁、帝王鮭數量銳減，虎鯨不僅飽受海洋有毒污染物的威脅，找尋食物也更加艱辛。

從石油管線監測轉向生態研究

鯨豚透過不同的聲音來溝通、社交、攝食、導航，或進行回聲定位，因此，研究鯨魚常仰賴聲音偵測設備。傳統的水聲儀（hydrophones）雖能捕捉虎鯨的聲音，但範圍有限，DAS技術帶來了新曙光。

DAS技術源自地震與石油管線的監測。它將普通的光纖電纜，轉化成一個搭載數千個超靈敏振動感測器的網路。在光纖的內部，訊號以接近光的速度傳遞。當周圍水體受到「干擾」時，光纖會產生極微小彎曲，導致反射光的模式出現變化。科學家便能以此算出「干擾」發生的位置和時間。微弱的地震、鯨魚的叫聲，或是船隻螺旋槳的轉動，均能以此方法偵測。

虎鯨DAS監測計畫的負責人、華盛頓大學博塞爾分校海洋學院教授阿巴迪（Shima Abadi）解釋，你可以把光纖想像成是一條橫跨海底的繩子。如果一隻虎鯨在一公里外發出叫聲，電纜就會感應到振動。因為繩子是連續的，所以除了測到聲音，還能判斷聲音的來源與傳播路徑。

這不是科學家第一次利用DAS技術來進行大型鬚鯨的研究。雖然過去曾成功使用DAS紀錄到長須鯨（fin whales）與藍鯨（blue whales）低頻的隆隆聲，但虎鯨的咯噠聲（click）與呼叫聲（call）頻率較高，DAS技術能否發揮仍是未知。

若能奏效，DAS就能提供更大時間與空間尺度的監測資料，成為海洋生態保育的重大突破。阿巴迪期盼，「若光纖能測到虎鯨聲音，就能藉三角定位確認鯨魚位置，並提前通知船隻減速或避開航道。」

用光來聽海洋的聲音

「缺乏數據是管理野生動物、維護生物多樣性和應對氣候變遷的一大挑戰。DAS技術可望能填補資料上的空白。」資助該計畫的艾倫家族慈善基金會（AFP）科學主任增田雄太（Yuta Masuda）向《美聯社》說道。

《公海條約》（High Seas Treaty）將於明年1月生效，並允許國際水域設立海洋保護區。若這項DAS計畫能夠成功，那麼全球總計140萬公里的海底光纖電纜將能提供龐大的數據，有助於判斷哪些地區應優先保護。

對阿巴迪來說，最振奮的不僅是數據，而是人類跟海洋的全新關係，「大海一直在訴說什麼，但長久以來，我們都沒找到適合聆聽海洋的方法。」