噱頭或未來？Lenovo XD Rollable 概念筆電可「長高」一鍵變身 16 吋｜CES 2026
相比去年的 ThinkBook Plus Gen 6 捲曲設計又有不同。
Lenovo 在捲曲螢幕筆電領域，幾乎比任何其他 PC 廠商都更為進取，迄今已有過多番實驗。而在 2026 年的 CES 展會上，他們繼續堅持這一路線，再次推出名為 XD Rollable 的全新概念機。
一鍵拉長螢幕，13 吋秒變 16 吋
XD Rollable 採用 180 度 Gorilla Glass Victus 2 蓋板玻璃，內建柔性 OLED 面板。只要輕按一鍵，螢幕便會從 13.3 吋自動延伸至 16 吋，瞬間多出約 50% 顯示面積，科技感十足。
這套技術與去年的 ThinkBook Plus Gen 6 基本相同，但 XD Rollable 的設計更大膽。它未延展的部分平時不再藏於鍵盤底下，而是從螢幕上方向後包覆，形成所謂的「外向顯示」。
翻面可顯示圖像，但實用性成疑
這個「外向顯示」能同步主螢幕畫面，讓坐在筆電另一邊的人都能看到內容，也可作為小型附螢幕使用。在延展時會出現太空主題動畫，視覺效果相當搶眼，不過實際用途似乎有限。由於螢幕背向使用者，除裝飾外平時難以發揮作用，或許只適合開會或簡報等場景。不過若要分享畫面，多數人可能仍會選擇外接顯示器或投影機。
頂部無邊框可觸控，機身略重於同尺寸產品
XD Rollable 的另一亮點，是全無邊框的螢幕頂部設計，邊緣還支援觸控，可控制小組件或直接展開螢幕。此外，螢幕延展時可看到內部的馬達及導軌結構，這一設計大大增添了機械感和未來感。
在擁有誇張螢幕的同時，XD Rollable 的機身配置更偏實際。受限於玻璃上蓋設計，其整體重量比一般 13 吋筆電更重，機身亦僅設有 2 個 USB-C 埠。
由於這次仍屬概念機展示，Lenovo 暫時未透露任何的量產計畫。
