噴射氣流接近台灣！ 鄭明典曬「紫色」天氣圖示警

近日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣各地氣溫明顯偏低。（示意圖，本刊資料照）

近日受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣各地氣溫明顯偏低，前氣象局長鄭明典今（7）日po文，曬出一張天氣圖示警，並補充上面「紫色部分」是噴射氣流，「高空噴射氣流接近台灣，就表示有大量的北方冷空氣靠近台灣，台灣就容易受到冷空氣的影響！」

中央氣象署針對18縣市發布低溫特報，橙色燈號範圍包含新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號則為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣及金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署針對18縣市發布低溫特報。（中央氣象署提供）

鄭明典今天也在臉書po文，曬出一張天氣圖示警，指「紫色部分」是噴射氣流，風速很強，時速在250公里以上，「比我們的高鐵還快，加上飛機本身速度，對地的飛行速度可以很高！」

鄭明典今於臉書po文，曬出一張天氣圖示警，指「紫色部分」是噴射氣流。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典分析透露，噴射氣流不是隨便出現，氣象上它代表下方空氣冷熱對比最大的地方，所以和最近大家感受到持續偏冷的天氣有關！因熱帶空氣溫度通常變化不大，所以高空噴射氣流接近台灣，「就表示有大量的北方冷空氣靠近台灣，台灣就容易受到冷空氣的影響！」

