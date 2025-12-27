噴畫藝術家 Derex 回臺首展《看見你的心之地圖》即起國家歌劇院登場

記者蕭宇廷/臺中報導

旅經歐美與亞洲多國、活躍於巴黎的重要藝文展區、瑞士、雪梨、英國與新加坡的臺灣噴畫藝術家Derex 永恩，宣布於即日起至2026/1/4在臺中國家歌劇院 5F 凸凸廳，舉辦人生首場大型個展《看見你的心之地圖——From Within》。這次展出15幅全新噴畫藝術結合鏡面創作的作品，以聖經文本為原型、轉化為對應日常心境的「情緒語彙」，透過光影、裂縫、鏡面折射構築一張向內的心靈地圖，使觀者在展場動線中、以行走的節奏看見曾被忽略的自己。

Derex 永恩 分享，「這15幅作品我稱它們為『靈魂之鏡』，它們不只是一幅一幅掛在牆上的作品，比較像15種照見自己的角度——照見都會人的疲憊與那些沒說出口的委屈，也照見每個人心裡還活著、還沒放棄的那一點點盼望。」

此外，展覽同步推出「AI 心理測驗」體驗，觀眾可輸入近期生命事件與心情片段，由系統生成專屬的心靈地圖與展區動線指引，打造更具個人化的沉浸體驗。

整個展覽以「情緒是一張向內的地圖」為核心概念，15幅作品透過 Derex 永恩擅長的鏡面反射、結合光影噴畫層次編排於3段情緒旅程中，從心底初升代表喜悅的光、到走入情緒裂縫的陰影、再走向整合與重生後的明亮未來。

鏡面材質使畫作不只呈現作者的語言、更反射出現場觀者自身的輪廓，靠近作品的瞬間、也彷彿一步步靠近自己。Derex 永恩以聖經中的象徵與敘事作為靈感基底，把盼望、等待、破碎與重生重新轉化為情緒語彙，使展覽動線不再只是3個獨立空間、而是一趟循序深入的內在旅程，觀者在光線、色溫與空氣感的層次中，逐漸靠近自己最真實的心靈。

事實上，自破碎家庭成長、由母親與外婆撫養長大的Derex 永恩，從小對「情緒的重量」與「理解的缺席」格外敏銳。生命早期的裂縫、成為創作裡最深層的語言來源，也使作品總能安放觀者未曾說出口的感受。這些裂縫，在信仰與創作之中，慢慢被整理成新的身份感，把曾經艱難的經歷、化為陪伴他人的溫度與盼望。

Derex 永恩多年來以噴畫與鏡面技法活躍國際，曾於巴黎的重要藝文展區、瑞士蘇黎世、澳洲雪梨、英國曼徹斯特、新加坡與韓國等地展出；也曾代表臺灣於外交場合創作作品、獻給巴拉圭總統與前總統蔡英文，以創作傳遞公益與療癒，展現藝術跨越語言的能量。

今年，Derex 永恩 以全新身份示人，名字從「朱永恩」，正式啟用從母姓「戴」、改為「戴永恩」，以此感謝並紀念母親與外婆，承接她們給予的跨世代生命祝福。而這次展覽，也成為他在重新命名後獻給城市與觀者的一封信，昭示著朱永恩的謝幕、同時也是戴永恩的起始。

值得一提的是，展覽期間，同步推出多款限定周邊，把展覽中的光、情緒與靈魂地圖，以不同形式延伸到日常生活中。其中最受矚目的，是《看見你的心之地圖》2026年限量桌曆，以15幅展覽作品重新編排成年度祝福，透過霧面質感、精緻燙印與高磅紙張，呈現作品的層次與光感。

此外，更特別開放15幅展覽作品的收藏版本；其中14幅作品提供 Derex 永恩 代表性的鏡面藝術輸出，並依據生活空間打造四種尺寸及展覽原作，每一尺寸皆採限量三十幅，完整呈現作品的光影與反射層次，也保留觀者在鏡面之中看見自己的情緒時刻。作為整場展覽終章的第十五幅《擁抱自己 — 向未來而生》則以唯一展覽原作鏡面尺寸僅此一幅發售，極具收藏意義。作品本身由三幅組合成門的意象，在鏡面折射下象徵跨越過去、迎向更新，成為本展最具象徵性的收藏品。

從街頭到殿堂，噴畫藝術家 Derex 回臺首展《看見你的心之地圖》，即日起臺中國家歌劇院登場。（藝術家提供）

