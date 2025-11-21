噴錢啦！ LOPIA和牛買一送一PK好市多黑五連7天下殺8折

賣場量販年底出大招，像是美式賣場「黑色星期五」即將在11月24號起登場，傳平均下殺最少8折；另外本土連鎖超市也祭出湯底優惠；就連日系超市也不遑多讓，推出感恩節活動，除了和牛買1送1，帝王蟹也2千有找，吸引許多人來搶購。

樂比亞LOPIA感恩節活動，民眾搶購和牛。（圖／TVBS）

一開門，許多民眾衝到牛肉區搶購，就是因為感恩節檔期和牛推優惠，好多人一買就是好幾盒，肉品、海鮮紛紛打折，民眾東挑挑西選選。11月21號到11月23號，樂比亞LOPIA感恩節活動，黑毛和牛火鍋片不到300元，還買1送1；另外帝王蟹2千有找，一盒炸牡蠣也不到兩百元，還有調味的野菜醬和魚罐頭都百元有找，米漢堡更變銅板價。吸睛的還有蒲燒鰻魚，慢火燒烤、醬香入味，登上許多人採購清單。

好市多「黑色星期五」即將登場，傳平均下殺最少8折。（圖／TVBS）

不過另一頭，美式賣場好市多「黑色星期五」也即將登場。民眾：「看看有沒有寵物相關的東西，剛好有普發1萬，可能問爸爸可以捐獻多少這樣子。」搭上普發1萬熱潮，許多人預算更多，而好市多11月24號起連續7天，優惠品超過500種，總回饋金破百萬，傳平均下殺最少8折。優惠名單中，除了毛豆、蝦仁和美國嫩肩牛，就連冬季服飾和3C家電也紛紛入列。民眾：「花費上萬，上萬會有，沒有特別預算，就是看有沒有喜歡的東西。」民眾：「通通都想買，都用得到，為什麼不買？生鮮買起來凍起來，預算無上限，盡量買。」

搶攻天冷冒煙商機，家樂福則推出常溫湯底、湯品系列優惠，單筆滿399元現折15元，最高折150元。另外全聯的藥膳羊肉爐配上娃娃菜，也有合購優惠價。賣場量販年底出大招，搶好康就要比誰手腳快。

