噴香水關係？女騎車遭「神蜂特攻」 右眼險失明

太香惹得禍？高雄一名25歲江姓女子，騎車突然感到眼睛刺痛，停下車脫安全帽發現，竟然有兩隻死掉的蜜蜂卡在裡面，疑似是遭到蜜蜂螫咬，險些失明。

25歲江小姐原先眼睛又圓又大、清澈明亮，被蜜蜂螫傷後，右眼嚴重紅腫、水腫、下垂，初步診斷為「眼眶前蜂窩性組織炎」，醫生當下也立刻取出眼皮上的蜂刺，避免有失明風險，但最佳視力仍只剩0.7。

江小姐遭蜂螫後，右眼嚴重紅腫。圖／台視新聞

騎車途中意外被蜜蜂襲擊，江小姐回想當時，表示當下「癢癢的，後來才發現有一隻死掉的蜜蜂，然後就越來越痛」，緊急就醫治療。只是蜜蜂誰不找？偏偏找上江小姐，對此眼科醫生解釋，「一般來說蜜蜂不會主動攻擊人類，除非身體有些香味」。

醫生解釋，一般來說蜜蜂不會主動攻擊人類，除非身體是有些香味。圖／台視新聞

江小姐確實有噴香水的習慣，而且就算事發當下頭戴「全罩式」安全帽，還是有風險，因為可能安全帽戴久後，海綿變鬆了就會有空隙，讓蜜蜂爬進去。還好治療後，江小姐視力也成功回復，只是蜜蜂夏末到秋季出沒機率提高，民眾只能特別注意，盡可能降低被襲擊風險。

高雄／陳淳禎、蕭志遠 責任編輯／陳俊宇

