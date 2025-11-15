噴「館長」地獄梗！蔡阿嘎走鐘獎大爆發 粿王、Andy領5萬都變笑料

蔡阿嘎在走鐘獎典禮上狂噴地獄梗，館長綠帽事件、粿王美國行、Andy老師都變成笑料。翻攝YouTube頻道「走鐘獎頒獎典禮」



第七屆走鐘獎今天（11/15）在壹電視登場，蔡阿嘎跟「嘟嘟人」Ian頒發「無情工商獎」前，在台上大噴地獄梗，包括粿王美國行、Andy只領5萬、館長遭小偉毀滅式爆料都是題材，引發聊天室瞬間暴動。

蔡阿嘎一上台就問身旁的Ian：「為什麼Eric沒上來？你們不合喔？」Ian回「我也不知道。」蔡阿嘎拉高聲調：「你一個月只給他5萬塊？我跟你講，人不要隨便去美國，會出事。」除了暗指Andy，還偷酸粿王美國行事件，但Ian一臉懵懂：「誰出事？誰去美國會出事？」讓蔡阿嘎忍不住說：「你是沒看新聞哦？」

緊接著，蔡阿嘎突然cue台下的Eric說「小偉有沒有傳照片給你？」把今日最夯的館長風波拿來當笑料。之後兩人又提到賺錢的話題，蔡阿嘎說，缺錢就生小孩，就有業配、有流量，Ian則回說，去蔡阿嘎那邊當經紀人賺比較快，點出前員工蘿拉AB合約一事，蔡阿嘎反應更快，指Ian太瘦了，「體重沒有1百不要來」，讓全場笑翻。

