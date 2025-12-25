噶瑪蘭族復名日 籲修法爭權益

12月25日不僅是耶誕節及行憲紀念日，也是噶瑪蘭族復名23周年紀念日，族人屢次向中央陳情修正《原住民身分法》，盼協助擺脫「平地原住民」及「平埔原住民」一族兩制不平等制度，但遲遲沒有結果，10月公告的《平埔原住民族群身分法》也不被認同，族人昨趁著紀念日再度向政府疾呼盡快修法，讓族人都能取得平地原住民身分保障權益。

噶瑪蘭族在民國91年12月25日復名為第11族原住民族，有些族人因過去歷史因素錯過身分登記，最後只能依「平埔原住民」身分登記入籍，而非「平地原住民」，造成同族親出現不同身分問題，平埔原住民也不納入《原住民基本法》保障，嚴重影響權益。

廣告 廣告

噶瑪蘭族女婿楊功明表示，族人自92年起多次向中央各單位陳情，希望修正《原住民身分法》，幫助族親恢復平地原住民身份，至今卻未獲正面積極回應，10月底公布《平埔原住民族群身分法》不僅不被族親認同，宜蘭族人想登記身分還遭拒絕，至今未聽到登記成功案例。

楊功明強調，平埔原住民及平地原住民不僅名稱不同，受保障的權利也有落差，希望原民會能積極提供協助、從寬認定身分並從速處理，讓族人擺脫「一族兩制」的不平等制度。

楊功明說，噶瑪蘭族爭取身分正義的行動，是將人權精神落實到族群文化與行政實踐中的具體體現，若中央僅是出於行政管理統計或資源分配不均等考量，都是可透過修法寫計畫等行政技術配套逐步解決問題，希望原民會不要再漠視族人聲音。