噶瑪蘭族復名23周年紀念日 盼中央修法助擺脫一族兩制

今天不僅是耶誕節及行憲紀念日，也是噶瑪蘭族復名23周年紀念日，由於族人自民國91年起，屢次向中央單位陳情修正《原住民身分法》未果，今天趁著周年紀念日，再度向原住民族委員會疾呼盡快修法幫助族人擺脫平地原住民及平埔原住民「一族兩制」的不平等制度，保障族群的權益。

噶瑪蘭族在91年12月25日復名為第11族原住民族，但有些族人過去受限環境因素錯過身分登記，最後只能改依「平埔原住民」身分登記入籍，而非「平地原住民」，但平埔原住民不納入《原住民基本法》保障，嚴重影響族人權益。

噶瑪蘭族女婿楊功明表示表示，族人自92年起多次向總統府、行政院、立法院、原民會等單位陳情，希望修正《原住民身分法》，助恢復平地原住民身份，至今卻未獲正面積極有效回應。

據他了解，10月23日剛公布《平埔原住民族群身分法》內容裡，沒有將「平地原住民」身分的族人歸為「平埔原住民」，未被大多數族親認同，至今還未聽到有族親登記成功。

楊功明強調，「平埔原住民」及「平地原住民」不僅名稱不一樣，權利更是大不同，同族不同權利落差極大的法令，很難通過《憲法》第5條族群平等權與第7條個人平等權的檢驗。

他說，不管今天是耶誕節還是行憲紀念日，都是強調所有人的尊嚴、平等和自由的日子，包括原住民族在內，希望主管單位務必積極提供協助、從寬認定並從速處理，讓族人擺脫平地原住民及平埔原住民「一族兩制」的不平等制度。

楊功明還說，噶瑪蘭族爭取身分正義的行動，正是將人權精神落實到族群文化與行政實踐中的具體體現，若中央僅是出於行政管理統計或資源分配不均等考量，都是可透過修法寫計畫等行政技術配套逐步解決問題，希望原民會不要再漠視。

