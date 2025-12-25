噶瑪蘭族籲修法 擺脫一族兩制

噶瑪蘭族人呼籲政府儘速修正《原住民身分法》，擺脫平地原住民及平埔原住民「一族兩制」的不平等制度。（噶瑪蘭族文化基金會提供）

記者林中行∕花蓮報導

十二月二十五日除了是行憲紀念日與耶誕節，更是噶瑪蘭族復名二十三週年紀念日。族人二十五日連署，呼籲政府儘速修正《原住民身分法》，擺脫平地原住民及平埔原住民「一族兩制」的不平等制度，使族人完整享有憲法保障的基本人權權利與尊嚴。

噶瑪蘭族自二００二年復名為第十一族原住民至今二十三年。花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成表示，噶瑪蘭族爭取身分正義的行動，正是將人權精神落實到族群文化與行政實踐中的具體體現。除了各地有紀念活動外，也是要讓人省思對台灣土地的主人原住民權益是否還有不足之處？

潘朝成指出，自二００三至今年噶瑪蘭族人曾多次向總統府、行政院、立法院、原民會等單位陳情，希望修法恢復平地原住民身分，但未獲正面積極有效答覆；尤其把「一族兩制」誤認為是指「山地原住民」及「平地原住民」的「身分別」。

他說，其實噶瑪蘭族所指的「一族兩制」是指「平埔原住民」及「平地原住民」，不僅名稱不一樣，權利更是大不同。

據了解，十月二十三日公布的《平埔原住民族群身分法》，將無平地原住民身分的族人歸為「平埔原住民」，未被大多數族人認同，所以還未聽到有噶瑪蘭族人登記成功。請主管單位積極提供協助、從寬認定，並從速處理。

潘朝成強調，讓所有原住民都是原住民才是正道，唯有如此也才能避免同一民族內部因法律地位不同而產生的權利落差與族群分裂。期盼同屬南島語系所有原住民族都能回歸到原住民族大家庭。