噶瑪蘭橋改建發包「提早半年」 斥資27億目標118年通車

行政院政務委員陳金德（左一）今天赴噶瑪蘭橋南端實地訪視，並聽取公路局簡報。（李忠一攝）

跨越蘭陽溪、連接宜蘭縣五結鄉與壯圍鄉的噶瑪蘭橋，從民國70年建造至今已有45年，耐震、耐洪等已不符合現今標準，行政院政務委員兼工程會主委陳金德今天（10日）與公路局等單位現勘，陳金德表示，工程會在今天核定噶瑪蘭橋的基本設計，盼能盡速完成發包作業，目標是118年通車。

公路局東區養護工程分局表示，噶瑪蘭橋載重、耐洪、耐震能力均屬不良，安全實有疑慮，97年起列入「配合河川治理計畫需辦理橋梁工程」辦理改建，預計今年底前辦理發包作業，工期45個月。

廣告 廣告

行政院政務委員陳金德（前排左三）今天赴噶瑪蘭橋南端實地訪視，他當場宣布工程會通過基本設計審議，盼改建後的噶瑪蘭橋能在118年通車。（李忠一攝）

陳金德今天赴噶瑪蘭橋南端實地訪視，五結鄉長沈德茂、民進黨議員簡松樹等人，都強調噶瑪蘭橋改建刻不容緩，陳金德除當場宣布工程會通過基本設計審議，也提及發包作業可以提早半年，不用等到今年底啟動。

陳金德指出，公路局要做的工作很多，經費也是很拮据，如果經費不夠，會再簽辦其他方法來協助改建工程，施工單位也會注意到濕地保育；噶瑪蘭橋肩負宜蘭對外聯繫與區域防災雙重功能，工程會將持續掌握推動進度，督促相關單位如期如質完成改建工程。

交通部說明，工程路線自台2線153K＋800處跨越宜蘭河及蘭陽溪，銜接既有道路系統，全長約2.2公里，採雙向各2快車道及1慢車道配置，工程經費約27.45億餘元；工程完成後，可全面提升橋梁結構安全標準，並改善河川通洪斷面，降低極端氣候下淹水與沖刷風險，同時配合區域交通需求調整車道配置，有助提升車流運行效率與用路人行駛安全。

更多中時新聞網報導

數位紅包錢滾錢 股票禮品卡夯

生日假遭阻 台鐵產工槓交通部

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒