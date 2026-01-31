嚇人！住台北車站附近商旅 床墊上都是蝨子

有旅客表示，旅館床上都是大大小小的蟲跟排泄物。（示意圖／Pexels）





有網友在社群平台上分享，住在台北車站附近的商務旅館，不但進房有怪味，半夜還發現床上有蟲在爬，他查了之後才知道是床蝨，讓他相當崩潰。

民眾入住台北車站附近的商務旅館，睡到半夜時，發現床上有紅色的蟲在爬，他一查才知道，竟然是床蝨。隨後他還在床罩及其他地方發現，而且他看到有蟲跑進他的書包裡面，接著就找不到了，讓他大崩潰。在商務旅館櫃檯反應之後，一開始只覺得是蟲，沒什麼道歉，經過民眾再三要求後，他們才願意幫忙處理。

網友PO出的床墊上都是大大小小的蟲跟排泄物，一開始旅館服務人員還說，可能是其他旅客夾帶進來的。不過，讓民眾質疑的是，床墊上這麼明顯，而且床旁邊的箱子上還有蟲的殼，根本就沒做好清潔。

而且他不僅房間不能住，連隨身攜帶的東西都要清潔，還怕會把蟲帶回家，讓他一整個晚上都沒怎麼睡。於是在社群平台上PO文，提醒大家要慎選住宿的地點。

