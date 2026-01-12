嚇人！北海道一餐館驚傳「女屍封牆」 店主從從容容營業中

北海道日高町一間餐飲店，驚傳「牆內藏屍」事件，49歲的店主，疑似將一名女子殺害後，藏在中空的牆壁當中。

據日本「富士新聞網」（FNN）報導，北海道日高町一間餐飲店，驚傳「牆內藏屍」。警方指出，49歲的店主「松倉俊彥」，把一具女性遺體，藏匿並遺棄在自己店面的牆體內部中空處，且在遺體仍然留在牆壁裡的期間，店面疑似仍照常對外營業。消息傳出之後，震撼當地居民。

警方調查，嫌犯松倉俊彥，疑似在12月31日前後，將女性遺體塞入店內牆壁中空處，並用木板封住。相關人士透露，他在1月2日仍然把店門打開做生意，疑似在「牆裡有遺體」的狀態下，持續接客營業。當地居民說，日高町是一個很鄉下的地方，沒想到竟然會發生這麼嚇人的事件。

據瞭解，松倉已坦承犯行，警方研判遺體可能是目前失蹤的一名20多歲女性，正加速確認身分，同時也全案，依殺人罪偵辦。