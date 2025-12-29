嚇人！ 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員

中部中心／綜合報導

台中市大雅區連鎖咖啡店，28日晚間，發生火爆衝突！一名外籍男子，抱著布娃娃，在座位上自言自語，3位店員想上前關心，他卻抓狂拿椅子，對店員狂砸，造成其中2人全身多處挫傷，後續調查更發現，他是失聯將近3年的越南籍移工，案件偵結後，將會將他遣返。

咖啡店內，一片混亂，外籍男子，將一把椅子，猛的一下，往店員方向砸。店員趕緊拿起椅子，自我防衛，但對方情緒超激動，嘴裡不停謾罵，還不斷作勢攻擊，

一旁民眾，躲遠遠的，同時趕快協助報警，火爆畫面就出現在，台中市大雅區一間連鎖咖啡廳內，28日晚間10點多，這名外籍男子，在座位上抱著一隻娃娃喃喃自語，3名店員想上前關心，沒想到，他卻突然情緒爆走，抓起椅子，對著人，就是一頓狂砸。

所幸在店內人員合作之下，情緒失控的男子，被大家合力壓制，交由員警帶回調查後，更是發現，他是一名失聯將近3年的越南籍移工。





衝突造成其中2位勇敢的店員，身體多處擦挫傷，都驗傷提告，全案依涉嫌傷害、違反入出國及移民法相關規定移送偵辦，案件偵結才會將他遣返，這位火爆失聯移工，將為自己行徑，付出代價。

