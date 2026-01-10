嚇人！男加油站點火波及運鈔車保全 攻擊警消遭壓制

新北市 / 綜合報導

昨天傍晚，新北市板橋民族路上一間加油站，發生相當驚險的火警！有一名男子在加油站裡，自己拿起油槍，還用打火機點火，引燃火勢，結果自己當場被燒傷，還波及到另一個人，幸好火勢沒有延燒，不過這名點火的男子，還一度攻擊到場的警消人員，最後被壓制送醫。

目擊民眾說：「著火了啦，啊，那邊，他著火了。」熊熊火光從旁邊加油島竄出，還伴隨陣陣濃煙，火勢還延燒到一旁運鈔車，以及正在加油的保全，目擊民眾說：「快點我要走。」一旁加油的駕駛心急如焚，就怕自己被波及，只見工作人員連忙拿起滅火器，要撲滅火勢，整個加油站煙霧瀰漫。

疑似還有一名男子，正在跟加油站人員對峙，事發就在昨(9)日傍晚五點多，新北市板橋區民族路上，男子動作緩慢步步進逼，工作人員則拿著滅火器，不斷朝他噴灑，目擊民眾廖小姐說：「一開始就是他還沒有點火那時候，就是他站在那個收銀台外面，我看就覺得，就是神色很奇怪，好像上半身衣服不見，然後褲子也破，應該是燒到，我不太清楚。」

警方火速到場，只見男子已經被壓制在地，他的身上都是被燒過的痕跡，幾乎沒有完整衣物，原來他在加油站內點火，甚至一度還攻擊警消人員，最後仍然被壓制，新北警海山分局海山所副所長蕭元傑說：「係民眾林男至加油站將汽油淋在身上，點燃手中打火機，火勢過程中波及一旁曾姓民眾。」

25歲的林姓嫌犯，全燒燙傷面積至少百分之4、50，無辜遭波及的曾姓保全也還在醫院，兩人意識清楚，不過加油站點火行為，已經嚴重影響公共安全，警方也將持續調查犯案動機。

