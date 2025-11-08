即時中心／林韋慈報導

金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」

嬰兒的爺爺黃先生表示，昨晚接獲院方來電，得知孫子打錯疫苗，全家人不知道該如何是好，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，持續觀察了一晚，所幸嬰兒並無異狀。



金門醫院則表示，值班護理師將流感疫苗誤拿成A型肝炎疫苗，對此疏失已向CDC及縣衛生局通報，全面進行檢討並擬定SOP。



昨（7）日兒科醫師也於晚間6時，親自致電幼童家長，詳細說明事件經過與疫苗安全性，並表達歉意。醫師指出，A型肝炎疫苗一歲後即可施打，對幼童並無不良影響，已安排後續補種流感疫苗。



同時今日下午會由副院長陳義榮帶領相關人員前往該名嬰兒家中慰問致歉，後續也將組織內部委員會針對相關失職人員展開調查懲處，也會適時提供家屬必要協助。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗

更多民視新聞報導

多囊性卵巢症候群不只影響生育！醫點名「5大併發症」不可輕忽

自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨

「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬

