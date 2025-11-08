嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導
金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」
嬰兒的爺爺黃先生表示，昨晚接獲院方來電，得知孫子打錯疫苗，全家人不知道該如何是好，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，持續觀察了一晚，所幸嬰兒並無異狀。
金門醫院則表示，值班護理師將流感疫苗誤拿成A型肝炎疫苗，對此疏失已向CDC及縣衛生局通報，全面進行檢討並擬定SOP。
昨（7）日兒科醫師也於晚間6時，親自致電幼童家長，詳細說明事件經過與疫苗安全性，並表達歉意。醫師指出，A型肝炎疫苗一歲後即可施打，對幼童並無不良影響，已安排後續補種流感疫苗。
同時今日下午會由副院長陳義榮帶領相關人員前往該名嬰兒家中慰問致歉，後續也將組織內部委員會針對相關失職人員展開調查懲處，也會適時提供家屬必要協助。
原文出處：快新聞／嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
更多民視新聞報導
多囊性卵巢症候群不只影響生育！醫點名「5大併發症」不可輕忽
自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
其他人也在看
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前
流感疫苗接種破500萬人 羅一鈞：部分縣市12月恐用罄
民眾施打流感疫苗踴躍，疾管署長羅一鈞今（11/8）表示，統計至11月6日，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘153萬劑，如果打氣不減，部分縣市估計12月初至12月中旬可能用罄，呼籲符合資格民眾要打要快。太報 ・ 6 小時前
流感疫苗全台接種破5百萬人 羅一鈞：部分縣市預估12月用罄
流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能用罄，請民眾把握機會趕快接種。疾管署將於11月底評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗「誤打成A肝疫苗」 家屬憤怒
金門醫院日前發生嚴重疫苗接種烏龍事件，一名僅1歲1個月大的寶寶前往該院接種流感疫苗第二劑，卻被醫護人員誤打成A型肝炎疫苗，引發家屬極大不滿。院方在門診結束後清點疫苗時發現錯誤，立即通知家屬並道歉，同時向衛生局及疾管署通報。雖然其他醫師表示滿1歲幼兒可接種A肝疫苗，不會對身體造成傷害，但此次事件凸顯醫療程序的嚴重疏失。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢
社會中心／徐詩詠報導柬埔寨太子集團因在台洗錢不法所得，金額高達45億元。其據點遭檢調單位搜索，並18筆不動產、26輛豪車，但45億非法金流曝光對於該集團而言，似乎無關痛癢。先前太子集團負責人陳志，得知美國也針對自家集團扣押142億美元（約新台幣4400億元）消息後，一邊淡定打牌回應旁人「這都小錢啦」。民視 ・ 1 天前
領個10萬元竟這麼難！銀行、警察、金管會「無限跳針」 他耗4小時才領到
【記者林欣恬／綜合報導】防詐成全民運動，但銀行現今設立的「關懷機制」是否過頭，引發民怨。一名居住在台中的張姓民眾，今(7)日凌晨在臉書發文，控訴他到銀行領取現金10萬元，卻遭到行員及警方以「防止遭詐騙」為由不斷勸阻，甚至要求說明用途、詢問「為何不買銀行ETF」，最後耗時近4小時才領到錢，該文也讓資深媒體人黃揚明在臉書轉貼，直呼：「這真的太扯了！防詐與擾民的一線之隔。」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 13 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
疾管署籲符合資格民眾踴躍接種公費疫苗 (圖)
衛生福利部疾病管制署8日舉辦「左流右新 健康安心」流感及新冠疫苗接種記者會，持續呼籲符合公費資格民眾盡速完成接種，提升健康保護力。中央社 ・ 7 小時前
日本進入流感高峰期！前台大醫：赴日前先打疫苗
林氏璧昨（7日）在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，針對日本近期流感疫情急速升溫的情況進行分析，並提醒即將前往日本的台灣旅客，應提前接種疫苗並做好防護措施。林氏璧指出，日本今夏新冠疫情雖已回落，但流感接棒迅速蔓延。根據國立健康危機管理研究機構等單位的統計...CTWANT ・ 18 小時前
離譜！寶寶欲接種流感竟打A肝疫苗 金門醫院：徹底檢討
金門1對夫妻在昨（7）日帶著1歲1個月大的小寶寶，前往衛生福利部金門醫院接種流感疫苗及水痘疫苗，返家卻接到院方來電，醫護人員將流感疫苗誤打成A型肝炎疫苗，家屬直批離譜；所幸經過一夜觀察，寶寶沒有出現不良反應。金門醫院坦言過程待檢討，下午會登門向家屬致歉、慰問。自由時報 ・ 12 小時前
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 10 小時前
中配「灣灣小月」嗆聲片遭陸委會關注？不甩風波回應9字
娛樂中心／張予柔報導近期有名自稱「灣灣小月」的中國籍配偶，在台北捷運上拍片嗆聲，影片中不僅與乘客爆發激烈口角，還罵對方「自己的國家都不認」，囂張言論引發眾怒。影片曝光後，網友痛批她疑似刻意煽動社會對立，要求政府嚴查並考慮驅逐出境。對此，陸委會也罕見回應，而灣灣小月也在直播中回應了。民視 ・ 1 天前
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 16 小時前
川普：國際穩定部隊將「非常快」進駐加薩
美國總統川普(Donald Trump)6日說，他預期美國協調的國際穩定部隊「非常快」就會進駐加薩。在此之前，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)在加薩的戰爭持續了2年。 這支多國籍部隊是川普戰後治理加薩計畫的一部分，其中可能包含來自埃及、卡達、土耳其、阿拉伯聯合大公國的部隊。 這項計畫在10月10日協助促成了以色列與哈瑪斯之間的脆弱停火協議，但加薩的人道危機並未緩解。 白宮在與中亞領袖會面時表示：「這將會很快。加薩的情況非常好。」 川普說：「你最近沒有聽到太多問題，我會告訴你，如果哈瑪斯有問題，我們擁有願意幫忙的國家。」 這支部隊將在埃及和約旦的支持下，在加薩走廊訓練和支持經過審查的巴勒斯坦警察。這支部隊的任務將是確保邊境地區的安全，避免武器被走私給哈瑪斯。 美國5日提交了一份聯合國安全理事會決議草案給夥伴國家，藉此鞏固川普的計畫，這項草案包含批准這支國際部隊。 美國代表團的一名發言人在聲明中表示，華盛頓的聯合國特使瓦爾茲(Mike Waltz)將這份草案提交給10個安理會成員國，和埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及土耳其等幾個區域夥伴， 目前尚未排定何時表決中央廣播電台 ・ 1 天前
離譜！1歲嬰接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗 金門醫院認錯：將調查懲處
金門醫院表示，這名滿1歲多的嬰兒昨由父母帶往該院是要接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗；醫生問診結束後開立的也是流感疫苗針劑，但值班護理師卻誤拿成A型肝炎疫苗接種。對此疏失已向CDC及縣衛生局通報，全面進行檢討並擬定SOP。金門醫院也說明，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，...CTWANT ・ 7 小時前
影／停車場「欄杆故障」猛敲地 網笑：是在演奪魂鋸嗎
影／停車場「欄杆故障」猛敲地 網笑：是在演奪魂鋸嗎EBC東森新聞 ・ 16 小時前
台北大巨蛋熱...周邊商圈冷 百億經濟效益分不到1成
台北大巨蛋創造「百億」經濟效益，議員王欣儀指出，周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」而市府明年要擴大串聯小巨蛋、...聯合新聞網 ・ 7 小時前
情侶台中IKEA吃牛排雙雙中鏢！「狂吐8次到天亮」釀胃痙攣…食安處回應了
一名網友與未婚妻6日晚間前往台中IKEA用餐，沒想到雙雙事後出現嚴重上吐下瀉，未婚妻甚至嘔吐7、8次，也多次腹瀉至胃痙攣，2人懷疑是IKEA餐廳的「爐烤牛」未熟所致，消息曝光後頓時引起熱議，也有其他網友表示當天也在IKEA吃了牛排後身體不適，更釣出IKEA與台中食安處陸續回應。鏡報 ・ 11 小時前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前