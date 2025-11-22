影/出冷汗！美2歲女童「頭卡欄杆裡」 母嚇壞急報警
家裡有幼童常常要留意突發狀況！什麼狀況都可能發生。像這位媽媽一大早就被嚇出一身冷汗，因為兩歲女兒的頭竟然卡在樓梯欄杆裡，動彈不得。
忙碌的媽媽，就怕聽到這句話。女童姊姊：「媽媽我們需要幫忙。」兩歲女兒的頭，卡進了樓梯的欄杆裡。
女童母親：「這...什麼情況。」媽媽衝下樓，看到這驚人的場面。
女童母親瓦萊麗：「她的頭到底怎麼塞進去的。」只是無論媽媽試著撐開撬開，女兒的頭還是死死的卡在那邊，只好趕快尋求外援。
女童母親瓦萊麗：「我兩歲的小孩頭卡在樓梯欄杆裡，我沒辦法把她救出來。」幸好消防隊，在5分鐘之內就趕到了。
女童母親vs.消防員：「我家小孩被卡在欄杆裡，（好的喔！你好啊，你在做什麼呀？）」消防員使用特殊的電動工具，大家一邊安撫小女孩，一邊慢慢將欄杆撐開，終於...。
消防員：「好了！！，你沒事了。」這驚險的情況，發生在俄亥俄州哥倫市的一個小鎮，媽媽回憶當下仍然心有餘悸。
女童母親瓦萊麗：「聽到她尖叫哭泣讓我非常焦慮，因為我不知道她是痛到哭，還是嚇到哭。」幸好最後可愛的女童，除了一點小擦傷其他沒有大礙，但那個樓梯似乎對她還是有強大的吸引力。
記者：「喔不～別把頭放進去！」
