嚇出陰影！浴室天花板破洞「深處藏花布」 超粗巨蟒墜落驚呆地方媽媽

光天化日之下，恐怖景象竟從天而降。（翻攝自Penduduk Sungai Petani FB）

光天化日之下，恐怖景象竟從天而降！1名居住在馬來西亞的50歲女教師，上月經歷了畢生難忘的驚魂記。她家的浴室天花板突然破裂，一條重達60公斤、長約5公尺的網紋巨蟒當場從夾層中墜落，驚悚畫面讓她瞬間嚇到失聲，直呼「牠真的大到像森蚺！」。

綜合大馬媒體報導，這起事件發生在11月12日下午約4點。當屋主15歲的女兒放學回家時，率先發現浴室天花板有塊板子掉落。她隨即拍照給在外開會的母親。女教師返家檢查破洞時，一開始看到破損處露出類似蠟染布的花紋，還納悶為何布料怎麼會跑進天花板。

直到女兒用手機鏡頭放大拍攝，真相才讓兩人頭皮發麻，那根本不是布，而是巨蟒充滿斑紋的身體！

在確認是一條潛伏在屋頂的巨型活物後，女教師立即通報馬來西亞民防部隊前來處理。當隊員將巨蟒從天花板夾層中拉出，牠整個身體墜落地面時，巨大的體型徹底震懾了在場所有人。女教師坦言，她從未在眼前見過如此龐大的蛇類。

這條重達60公斤的巨蟒最終被民防部隊成功捕獲。儘管沒有人受傷，但這次從天而降的經歷已對她和兩個孩子造成了極大的心理陰影。

女教師表示，家人們現在每次使用廁所前，都必須先檢查周圍環境，而且巨蟒入侵後留下的濃重腥臭味，也迫使她徹底清洗了地板和地毯。她解釋「事發前2天，我有2個花盆被撞倒了。很可能就是那條蛇在爬樹時弄倒的。」推測這條巨蟒可能來自屋後沼澤區，並利用一旁的果樹爬進了屋頂，釀成了這場可怕意外。

