地方中心／黃兆康 新竹報導

昨天傍晚，有民眾在竹北街頭，發現有名女騎士，載著一個廢棄床墊，由於整個鐵架在地上磨擦，騎士邊騎、邊冒火花，嚇得其他用路人，紛紛保持距離。目擊者說，其實這名老婦人時常載著資源回收變賣，但這回竟然載著兩米寬的床墊，實在太危險了。

下班時間，竹北車流量大，但有名騎士，大家都刻意避開她，因為她後座拖載的物品，不停的摩擦冒火花。從另一處的路口監視器畫面，可以清楚看到，她後面拖著一個廢棄床墊，由於只剩空架，鐵製彈簧裸露在外，一路騎、一路摩擦，火花四射。

廣告 廣告

嚇到不敢靠近！ 老婦騎車拖行廢棄床墊一路冒火花

老婦人騎車載著超大床墊（圖／民視新聞）

目擊者說，時常看見這名老婦人，載著資源回收變賣，但這一回竟然載個兩米寬的床墊，實在太危險了，當下就勸她，最好找人幫忙。因為一來是騎車不能載床墊，二來又不停冒火花，萬一碰上火苗，怎麼辦。

嚇到不敢靠近！ 老婦騎車拖行廢棄床墊一路冒火花

非當事機車，事發的路口（圖／民視新聞）

依據道交條例，機車附載物品，寬度不得超過把手十公分。老婦人拖載床墊，已經明顯超過規定，不僅危險、恐怕還會吃上罰單。





原文出處：嚇到不敢靠近！ 老婦騎車拖行廢棄床墊一路冒火花

更多民視新聞報導

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光

深夜爆炸聲! 遭男子朝家門放煙火 住戶嚇壞報警

1年燒4次! 台南城西掩埋場再傳火警 刺鼻惡臭居民怒

