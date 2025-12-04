嚇到做DNA鑑定！中國夫妻生出「混血女嬰」背後真相曝光

大陸中心／游舒婷報導

中國一對夫妻在網路上分享一張全家福，他們的女兒竟是金髮碧眼的「混血寶寶」，為此，他們夫妻還曾經去做親子鑑定，結果也顯示是他們的親生女兒，但為什麼會出現這樣的狀況，最後推測出原因竟是孩子的「曾祖父」，離奇的狀況吸引網友們的討論，還有人笑說「盲盒開出隱藏款！」

中國夫妻生下混血兒寶寶。（圖／取自微博）

近期有一對中國江蘇的夫妻在網路上分享女兒的照片，從分享的照片可以看到，在父母都是中國人的狀況下，他們的女兒竟是有著金髮碧眼的小女孩，一看就不是中國人臉孔，讓網友們第一時間以為是AI生成的影片，不過這對夫妻證實，這個像混血兒的女孩確實是他們的女兒。

廣告 廣告

陸媒報導表示，這對夫妻坦言，一開始看到孩子時還以為抱錯，但經過DNA檢測，彼此之間的親子關係是毋庸置疑的，這個結果也讓家族中的人摸不著頭緒，且過往家族中都是男孩，難得出現一個女孩就發生如此奇妙的狀況，家族的人最後只能想到一個原因，就是小孩的曾祖父是俄羅斯人，推測是因為這樣生出混血兒般的樣貌。

中國夫妻生下混血兒寶寶。（圖／取自微博）

看到照片的網友們也紛紛表示「眼睛和臉型像她爸」、「盲盒開出來隱藏款了」、「跟他爹確實有像」、「『祖傳技能』延遲使用，好漂亮啊」、「莫名感覺不像，但有莫名感覺很像」。

更多三立新聞網報導

Threads可查IP位置了！中國網軍全現形 遭肉搜怕爆狂做1事

房子免費給女兒住！老伴過世被趕出家門 新北老翁心寒提告

歸化日本籍！華裔日籍議員挺台灣有事 1句話嗆爆中國

中國不爽就施壓！日企也出招了 策略大改「做1決定」

