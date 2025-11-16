嚇到哭！台中親子活動「充氣城堡」洩氣倒塌 釀男童右腳挫傷

即時中心／潘柏廷報導

台中市低碳發展協會主辦、藍委廖偉翔協辦的「翔童樂馬戲團」親子活動，昨（15）日晚間於西屯區安和公園盛大舉辦；豈料，現場擺設的充氣城堡突然洩氣倒塌，導致不少小朋友一度被壓在氣墊底下，更帳現場家長與孩子相當震驚，且本次意外造成1名男童右腳挫傷，所幸到醫院檢查沒有大礙。據廠商解釋，是因為充氣的電線被其中一位小朋友踢掉，插頭斷裂才沒辦法立即復電。

台中市西屯區安和公園昨日舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動，活動則由低碳發展協會主辦、藍委廖偉翔協辦，不少家長帶著小孩子享受歡樂時光。

豈料，現場擺設的充氣城堡竟洩氣倒塌，使得不少小朋友一度被壓在氣墊底下，更讓家長與孩子們嚇壞，所幸事後全數獲救；本起事故，除造成1名孩子受到驚嚇進行心理輔導外，還有一名男童右腳挫傷，所幸到醫院檢查沒有大礙。根據廠商解釋，是因為充氣的電線被其中一位小朋友踢掉，插頭斷裂才沒辦法立即復電。

快新聞／驚魂記！台中親子活動「充氣城堡」洩氣倒塌 釀男童右腳挫傷

廠商解釋是因為充氣的電線被其中一位小朋友踢掉，插頭斷裂才沒辦法立即復電。（圖／民視新聞翻攝）

對此，廖偉翔則在深夜於臉書表示，今天活動現場的充氣城堡，因為電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣，真的嚇到不少家長和小朋友。「所幸第一時間大家都平安，目前確認有一位孩子右腳有輕微擦傷，服務處同仁已陪同到醫院檢查，並無大礙。另一位受到驚嚇的小朋友，同仁也協助關心、心理輔導，我們也會持續關心家長與孩子的狀況」。

同時，廖偉翔說，他已經要求廠商和活動團隊，未來一定要再加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生，「如果家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處，我們會全力協助」。

最後，廖偉翔也說，安全永遠是最重要的，他會持續盯緊，也感謝家長的體諒，未來他們在活動的細節上會要求廠商更加小心注意。





