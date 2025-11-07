嚇到？陸委會在關注！「灣灣小月」昔喊武統…影片刪光 改走生活路線

政治中心／羅欣怡報導

中國網紅「灣灣小月」日前在捷運與乘客發生口角。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

中國網紅「灣灣小月」近日在台北捷運乘車時，跟台灣乘客爆發激烈口角，還嗆台人「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」事件持續延燒，陸委會發言人梁文傑也出面表示，相關機關已有在注意，任何案件都會檢視。不過「灣灣小月」似乎嗅到危機，已經把相關武統的影片都已經刪除，看似相當擔心被趕回中國。

「灣灣小月」武統影片都已經刪除，改走生活路線。（圖／翻攝自網路）

影片中，灣灣小月開口就說，給大家看一下現實生活中的青鳥；隨後就轉往捷運畫面，開頭被問：「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己……我拍這個拍到你了嗎」。隨後女乘客反問：「哪裡來的？回你的國家。」灣灣小月則反嗆，「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」最後鬧到揚言找警察。

灣灣小月在直播中回應，表示自己早已經免疫，都只是借題發揮。（圖／翻攝自抖音）

而「灣灣小月」被問到她是否關注陸委會記者會提及此事，她則坦言平常不看新聞，因此並不知情，還提到長期以來經常遭到網路攻擊，如今早已「免疫」，看似對這次爭議並未放在心上。

從「灣灣小月」的抖音上也可以發現，她都用「台灣省」來稱呼台灣，其風格與被驅逐的中配「恩綺」類似，也毫不避諱暢談武統言論。

不過在「桃園三結義」的亞亞、恩綺和小薇返回中國後，「灣灣小月」似乎察覺得風向不對，又或者擔心被趕回中國，悄悄將過往關鼓吹武統台灣的影片刪光，並改變了頻道的風格與題材，改走介紹美食與生活日常的類型。

