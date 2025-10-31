嚇哭了！警逮詐團壓制 車手驚嚇暴哭「聲音傳整條街」

其中一名車手被逮時，竟然嚇得當街爆哭。（圖／東森新聞）





雲林警方發現近期縣內有30處ATM提款機，一個月內被提領上千次，兩個月提領金額超過三千萬，循線追查後，破獲以越南籍陳姓男子為首的外籍車手集團，逮捕12名嫌犯，沒想到其中一名車手被逮時，竟然嚇得當街爆哭。

詐騙集團車手剛領完錢，埋伏員警立刻一擁而上將他壓制，但嫌犯一看到員警，居然嚇得放聲大哭，聲音傳遍整條街道。詐團車手vs.員警：「嗚嗚嗚，（不要動不要動），嗚嗚嗚，（警察不要動）。」

員警兵分多路，前往詐團成員的租屋處破門攻堅，嫌犯有的正在呼呼大睡，連衣服都來不及穿，嚇得從床上爬起來，全被一一逮捕。員警：「警察警察，先躺著先躺著，先坐著，開門，蹲著，幹什麼，這邊還有一個，警察，趴下，腳伸直趴下。」

廣告 廣告

雲林警方破獲的這個詐騙集團，車手和收水手都是外國越南籍，他們有的是逃逸移工，有的以依親讀書或是工作簽證等來台，年齡在24歲到38歲之間，幕後老闆指示這些外籍車手到各處atm領錢，甚至還提供懸掛其他車輛的車牌，疑似就是假車牌，讓他們交叉變換搭乘外出領錢，藉此躲避警方追緝。員警：「這應該是假的，這一定是假的。」

雲林縣警察局刑大副大隊長江昆達：「本案係本局分析熱點車手動態，發現多人分工細膩的外籍車手團，成功緝捕阮姓范嫌等12人到案，現場查扣涉案車輛7部，現金100萬元。」

警方經過多日蒐證跟監後，同步攻堅，逮捕12名嫌犯，其中陳姓主嫌和阮姓及黎姓陶姓嫌犯都是幹部，利誘同鄉一個拉一個，加入詐騙集團犯案，光是斗六、莿桐、林內3鄉市共30處提款機，一個月就有上千次提領紀錄，金額超過3千萬，全案依詐欺洗錢和組織犯罪條例將他們移送，法院裁定收押，持續追查幕後其他成員及首腦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿