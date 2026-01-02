嚇壞了！台中兩起電梯受困 大遠百、綠美圖電梯都關人

昨天晚間7點多，台中大遠百有民眾受困在電梯內。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





昨天晚間7點多，台中大遠百有民眾受困在電梯內，當時電梯車廂卡住之後，還不斷頓點往下掉，一度聽到有人當場尖叫，而且不只這裡，在「綠美圖」同樣也發生電梯受困，電梯又上又下，受困民眾按求救鈴向外呼救。

台中大遠百電梯內，民眾受困在裡面，電梯還不時頓一下，往下滑動，這聲音真的很恐怖，明明電梯已經卡住，但不時往下，嚇得民眾在電梯裡不敢亂動。

這是發生在1號晚間大約7點左右，台中大遠百發生電梯受困，剛好元旦假期很多人逛百貨公司，大家被困在裡面，裡面還有小孩，後來還好在停車場那層就打開，民眾沒人受傷脫困，只是元旦這天，台中竟然有兩起電梯受困案件，在新開的綠美圖，同樣有民眾受困電梯。

受困民眾 vs.工作人員：「不是（電梯）合格證才拿到，呵呵呵，你是坐哪一個電梯，（編號1。）」

民眾形容電梯一直停住然後又上又下，根本像是在玩大怒神，他們緊急按呼叫鈴，請求外面協助，而且綠美圖去年12月才開幕，沒想到發生電梯故障。

後續包含大遠百及綠美圖，都已經立刻請廠商來檢修，因為都是使用量大的公共場所，電梯有任何異常都可能危害民眾安全。

