嚇壞人！彰化男持2利器逛大街 警30分鐘內包夾逮捕

北捷隨機殺人事件發生後，民眾警覺性提高不少。昨(27)日，一名男子持兩把利器在彰化縣員林街上游蕩，路過民眾趕緊向警方通報，員警出動搜尋，找到簡姓男子，當場將他制伏，過程沒有人受傷，後來依恐嚇危害公眾罪送辦。

員警說：「趴下，趴下。」白衣男子被員警前後包夾，男子站在原地，楞住好幾秒後才放下手上的利器，趴在地面，員警立刻衝上前給他戴上手銬，警方大動作將男子壓制在地。

原來這名簡姓男子27日上午11點多，在彰化員林大道二段附近閒晃，一手拿著手提袋，另一隻手上拿的著兩把利器，自顧自地走在路上，雖然沒有攻擊傾向，卻把目擊民眾看傻眼，趕緊通報警方。

附近民眾說：「很可怕，很可怕，我們客人嚇死了，你們那時候有報警嗎，沒有過一下子警察就來了，(刀子)這麼長，西瓜刀，像西瓜刀。」

員警開著警車一路搜尋，沒多久就看到走在路旁的男子，立刻停車攔截圍捕，警方說，簡姓男子被逮時，神智清楚，不過手腳有刀傷，初步檢查沒生命危險。員林警分局副分局長蕭志旺說：「至於他持刀的理由在街上閒逛的部分，我們在深入了解當中。」

男子持著兩把利器逛大街，雖然沒有造成人員傷亡，但已經嚇壞不少目擊民眾，警方訊後，依涉犯恐嚇危害公眾罪移送偵辦，後續也要釐清男子行為背後的動機。

