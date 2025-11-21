嚇壞杜拜航空展觀眾！印度國產光輝戰機特技表演突變墜毀爆炸，飛行員不幸殉職
一架印度國產的「光輝」（Tejas）戰機，稍早傳出在杜拜航展（Dubai Airshow）會場，進行飛行展示表演時突然墜毀，機上飛行員不幸罹難。根據現場媒體指出，這架戰機原訂在當地時間下午12點15分、進行8分鐘的飛行展示，沒想到卻在起飛後不久，就被發現失控旋轉、急速墜落地面。
消息曝光的第一時間，各大社群就出現眾多目擊影片，從影片能清楚看到，光輝戰機在爬升到高處後，突然高速向下俯衝，但這個俯衝卻並非特技演出一部分，機身甚至在空中旋轉兩圈，就直接撞擊阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）跑道附近的沙地，嚇壞附近所有參展的人員。事後杜拜警方和工作人員隨即趕往墜機現場，也在機場跑道上噴灑消防泡沫，還見到一輛掛有外交車牌、並插著印度國旗的休旅車出現在現場。但令現場觀眾大敢意外的是，在事故發生約一個半小時後，航展恢復既定的飛行表演項目，由俄羅斯勇士飛行表演隊（Russian Knights）、在緊急救援人員仍在清理墜機現場的同時，飛越機場正上方的天空。
印度空軍隨後確認該起墜機事故，並發出聲明悲痛地表示，「駕駛光輝戰機的飛行員，在墜毀中遭受致命傷殉職。空軍對生命的逝去深表遺憾，並在這個悲傷的時刻、堅定地與死者家屬站在一起。」印度軍方表示，將組建事故調查委員會，在杜拜當地查明事故的確切原因。
事實上，2024年初，一架光輝戰機也曾在印度西部省份進行飛行訓練期間墜毀，不過當時飛行員有即時彈射成功、保住性命。
光輝戰機是印度目前第一架服役的國產戰機，是由印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics）從1980年代開始研發，就是為了取代老舊且失事率極高的的蘇聯米格-21（MiG-21）機隊。只不過該研發計畫卻因為技術和需求不斷變動，導致時程不斷拖延，第一架量產戰機直到2000年代初期才進行首飛，並且到了2015 年才正式服役於印度空軍。
不只交付時間嚴重延宕，光輝迄今為止也只有交付數十架戰機，生產線上仍有大約150架還在等待中。考量到戰機動力，印度在3月份從奇異航太（GE）取得第一具F404-IN20渦扇引擎，未來將用於下一批次的光輝戰機。
