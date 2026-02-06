嚇壞華爾街！亞馬遜2026資本支出激增6.34兆 盤後股價崩跌逾10%

電商與雲端巨頭亞馬遜（Amazon）於週四（5日）公佈最新財報，雖然營收表現略優於預期，但公司釋出的2026年資本支出預測震驚市場。

亞馬遜預計2026年資本支出將激增至約2,000億美元（約新台幣6.34兆元），消息一出引發投資人恐慌，擔憂鉅額投資將侵蝕短期獲利，亞馬遜股價在正常盤跳空重挫4.42%、收222.69美元，創2025年12月17日以來收盤新低；盤後進一步跳水，至截稿前重挫11.20%、報197.75美元。

AI豪賭 資本支出狂飆50%

亞馬遜宣布，為了全力佈局人工智慧（AI）基礎設施，2026年的資本支出將較2025年的約1,310億美元大幅成長超過50%，達到2,000億美元的驚人規模。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）表示，這筆龐大的支出主要是回應市場對現有產品的強勁需求，以及 AI、晶片、機器人和近地軌道衛星等「開創性機遇」。

賈西在電話會議中強調，支出將主要流向雲端事業Amazon Web Services（AWS）。他指出，客戶不僅希望AWS處理核心業務，對AI運算的需求也維持高檔，公司正以最快速度安裝產能以轉化為營收。

市場恐慌 獲利承壓引發拋售潮

華爾街對此反應劇烈，主要擔憂亞馬遜陷入「無止境的擴張循環」。DA Davidson & Co.分析師Gil Luria指出，市場的負面反應在於資本支出的成長速度明顯快於AWS的營收成長。

投資人質疑，亞馬遜與微軟、Google母公司Alphabet及Meta等科技巨頭正陷入激烈的資本競賽，但這些鉅額投入最終能否如預期回收仍充滿不確定性。

Motley Fool資深分析師夏瑪（Asit Sharma）更警示，亞馬遜2026年的預計支出甚至將超過其營運現金流，這難以消除投資人對於過度支出的風險擔憂。

財報憂喜參半 雲端營收亮眼但財測疲弱

亞馬遜第四季財報，營收年增14%至2,134億美元，略高於市場預期；其中AWS營收年增24%至355.8億美元，創下13季以來最快增速。

然而，第四季每股盈餘（EPS）為1.95美元，則略低於分析師預估的1.97美元。

更令市場失望的是亞馬遜對2026年第一季的獲利指引。公司預估第一季營運利潤在165億至215億美元之間，低標比分析師預期低了四分之一。

亞馬遜解釋，獲利預期不如預期，部分原因是計入了與衛星高速網路業務「Amazon Leo」（前稱 Project Kuiper古柏計畫）相關的約10億美元新增成本，以及對國際商店業務與快速商務的投資。

科技巨頭軍備競賽 誰能笑到最後？

亞馬遜並非唯一大舉燒錢的科技公司。全球四大雲端服務商，亞馬遜、微軟、Alphabet和Meta，預計在 2026年的總資本支出將超過6,300億美元（約新台幣19.98兆元）。

Alphabet日前也佈2026年資本支出最高將翻倍至1,850億美元；Meta則預測支出將接近翻倍。

這顯示大型科技公司短期內不會放緩對AI的軍備競賽，儘管賈西信心喊話，預期長期投資回報將「十分可觀」，但面對高達6.34兆台幣的年度支出帳單，華爾街顯然還需要更多時間消化這顆震撼彈。