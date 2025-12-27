嚇壞路人！男持「西瓜刀、菜刀」雙刃逛大街 警喝令趴下制伏

彰化有男子持雙刀在街頭閒晃，警方接獲民眾報案，出動警網到場逮人。（翻攝畫面）

北捷隨機殺人事件才剛發生不久，民眾人心惶惶。彰化縣員林市今（27日）有男子持西瓜刀和菜刀游蕩。經受到驚嚇的民眾，線上警網趕往處理，順利將這名簡男逮捕，所幸沒有人員受傷，全案訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

這名男子是今日接近中午左右，持西瓜刀和菜刀在員林市員林大道和員水路口閒閒恍，雖然沒有作勢揮舞的危險舉動，但路過的民眾仍十分緊張，通報警方處理。線上警網趕到，拿出警械大喊「趴下」，男子才乖乖就範。

警方制伏簡姓男子，起獲菜刀、西瓜刀各一把。（翻攝畫面）

根據警方調查，持雙刀的是簡姓男子，年約30歲，由於手腳有刀傷，警方先找消防救護人員先為他治療包紮，訊後依恐嚇危害公眾罪送辦，至於持刀動機，警方進一步釐清。

