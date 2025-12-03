嚇壞！吳建豪曬自拍照「雙頰凹陷老20歲」 親上火線拍影片公開真相

吳建豪曬自拍照，卻是雙頰凹陷、網友說看起來老了20歲，擔心他身體狀況。翻攝微博

F4成員吳建豪將於19日與言承旭、周渝民在上海開啟巡迴演唱會，但日前一張自拍照卻嚇壞眾人，照片中是他對著鏡子自拍，臉頰凹瘦、神情憔悴，有粉絲驚呼「簡直老了20歲，昔日的美作去哪了」，且網路瘋傳他用斷食瘦身，一下子瘦了20公斤導致如此，吳建豪對此也自拍影片回應：「真的有瘦這麼多嗎？」

吳建豪近來為了演唱會勤健身，其中一張在電梯內拍攝的近照，被許多網友指出他臉頰明顯凹陷，甚至有粉絲以「頸細如枝、BMI跌到15.4」的字眼形容其狀態，讓人十分憂心他的健康狀況。

吳建豪瘦40斤成熱搜關鍵字

從吳建豪近期曝光的照片來看，雖然手臂肌肉依然健壯，但雙頰的凹陷確實明顯，惹來網友猜測，是否他為配合演唱會的高強度體能要求而刻意減重，也擔心他的健康狀況，紛紛表示：「瘦脱相了，身體健康最重要。」甚至「吳建豪瘦了40斤」還成了微博熱搜關鍵字。

親自拍影片回應「自拍技術不及格」

面對外界鋪天蓋地的暴瘦傳聞，吳建豪今（3日）下午親自在個人微博曝光自拍影片說明真相。他在影片中詫異地詢問粉絲：「我真的有瘦這麼多？！」還刻意將頭部左右擺動，讓大家從不同角度看清楚他的樣貌，間接澄清自己並未如傳言般暴瘦，還擠眉弄眼搞笑，讓粉絲笑說：「拍個影片多了許多表情包。」

吳建豪拍影片公開現況，擺動各角度讓粉絲看清楚，還自嘲是自拍技術不佳。翻攝吳建豪微博

吳建豪貼文上寫著：「自拍技術很重要，很明顯我不及格」，並附上一個笑到哭的表情符號，暗示看起來暴瘦的視覺效果，其實是因為拍攝角度與光線問題。貼文曝光後引來許多粉絲關注，紛紛留言安慰，並建議他「以後不要死亡頂光自拍」，也有人得知吳建豪看來憔悴只是拍照角度問題後，也紛紛求問：「就算瘦脫相也想求菜單，我需要瘦40斤（20公斤）啊！」



