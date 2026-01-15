嚇壞！新竹知名鴨肉麵爆「加料」…大蒼蠅炒鴨血 妹子傻眼：太噁心了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市知名鴨肉麵店遭爆食物中有蒼蠅。（圖／翻攝自Threads）

新竹市一間知名鴨肉麵店爆出食安問題！一名網友日前外帶炒鴨血，但卻在外帶碗中發現一隻死蒼蠅，驚呼「太噁心了！」畫面曝光後，也引起網友熱議。

網友在Threads上PO出影片，表示自己買了鴨肉麵、炒青菜和炒鴨血外帶，但撕開熱封膜，赫然發現炒鴨血中有一隻死蒼蠅，直說「鴨血和蒼蠅一起煮，太噁心了」，並提醒網友用餐時要特別小心。

畫面曝光後，網友也紛紛留言「去過現場的就知道那邊環境有多恐怖...地板都是髒汙和油垢」、「我昨天才吃…」「拜託一定要報導出來，食安很重要」、「之前也吃過同樣的，但有小蟲在外帶的餐點上。」

對此，新竹市衛生局指出，將盡速派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆時未改正，後續將予裁處6萬元以上罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。

