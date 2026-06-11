嚇壞！日本三景天橋立「熊出沒」 衝下海游泳直闖住宅區遭捕

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日本三景天橋立「熊出沒」。（翻攝X）

名列「日本三景」之一的日本京都天橋立，竟然也出現熊，1頭1.3公尺黑熊現身天橋立風景區，在街上閒晃，甚至還跳入海中游泳跑到住宅區，所幸最後成功用麻醉槍捕獲，未釀傷亡。

《京都新聞》報導，昨（10日）下午4時許，民眾通報警方表示在天橋立看見1隻熊，由於位處風景區遊客眾多，當局不敢大意，趕緊封鎖天橋立內約2.6公里長路段。

警方與政府職員後續鎖定「當事熊」，牠一躍而入海中，跑到宮津市江尻地區一處雜木林中，接著爬到樹上。

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黑熊還跳入海游到住宅區。（翻攝X）

晚間10時許，宮津市委託的私人公司朝熊發射2發麻醉槍，40分鐘後「當事熊」失去活動能力，所幸未釀任何人員傷亡。

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