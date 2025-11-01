嚇壞！洗衣工廠火煙狂竄 內部機台、1小貨車燒毀
台中烏日晚間驚傳火警，一間洗衣工廠突然起火，陷入全面燃燒，內部滿是毛巾和洗衣機台，火勢瞬間蔓延，嚇壞附近住戶，消防隊出動15車30人前往救援，火勢撲滅後，發現內部機台和一部小貨車，都已經被燒毀。
前方鐵皮建物全面起火燃燒，不斷竄出火煙，火勢越燒越猛烈，鐵捲門完全被燒毀，工廠內部傳出爆炸聲響，左鄰右舍就快被波及，消防隊獲報到場，趕緊射水灌救，不過火勢燒的太過猛烈，30名消防員分工合作，從工廠的四周圍布水線救火，火警地點在台中榮泰街，一間洗衣工廠專門洗毛巾，31號晚間八點半，發生嚴重火警，住戶驚嚇萬分。
附近鄰居：「家裡聞到滿重的味道，門打開就很多煙，騎滑板車出來看，看到那邊燒起來，燒滿嚴重的。」
一樓的洗衣機，和一部小貨車幾乎被燒毀，消防人員表示，燃燒面積大概40平方公尺，不過一度引起恐慌，因為火勢實在燒的太大，鄰居都害怕遭受波及，工廠裡面都是毛巾，因此火勢蔓延的相當快速，幸好當時無人在內，至於究竟為何工廠會起火，還要等待火調人員，調查後才能確認。
