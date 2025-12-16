嚇壞！男大生下面長出奇怪腫塊 醫一看笑回「這是XX啦」

（記者張芸瑄／綜合報導）20歲男大生驚覺自己下體「長出一排凸凸的東西」，擔心罹患性病嚇到連續失眠數晚，趕緊衝進診間求助。泌尿科醫師蘇信豪檢查後笑著說：「放心啦！這不是菜花，而是大自然的禮物——『陰莖珍珠丘疹』。」

蘇信豪在臉書粉專分享這段有趣病例，指出該名男大生慌張進診間，邊發抖邊喊：「蘇醫師救命，我下面好像長了怪東西，我是不是得了性病？」他描述，對方神情緊張、臉色發白，說自己洗澡時發現龜頭冠狀溝附近長了一排細小凸起，上網比對圖片後覺得「很像菜花」，焦慮到好幾晚睡不著，連與女友親密都不敢。

示意圖

經檢查後，蘇信豪確認這些突起並非病變，而是典型的「陰莖珍珠丘疹（Pearly Penile Papules）」。他安撫對方：「這不是性病，也不會傳染，完全是正常生理現象。」男大生聽完立刻鬆一口氣，苦笑說「終於可以安心洗澡了」。

蘇信豪進一步解釋，「陰莖珍珠丘疹」是男性常見的良性皮膚構造，並非感染或發炎產物，通常出現在龜頭冠狀溝邊緣，外觀呈圓潤光滑的小顆粒，整齊排列成一圈或兩圈，看起來像是一條「珍珠項鍊」。他強調，這種現象不會痛、不會癢，也不會擴散或惡化，「只是天生的外觀變異，約有20%到30%的男性都會有。」

至於為何常被誤認為性病？蘇信豪指出，主要是因為外觀相似度高。許多男性上網搜尋後見到「尖銳濕疣（俗稱菜花）」圖片，就自行對號入座，反而引起更大恐慌。

他也教民眾簡單辨別方式：

珍珠丘疹（良性） ：外觀光滑、大小一致、排列整齊，長期存在不變大、不會癢痛，屬於正常構造，與性行為無關。

尖銳濕疣（性病）：表面粗糙、形狀不規則，常呈花椰菜或珊瑚狀，可能會增生、融合成片，甚至在摩擦時流血。此為人類乳突病毒（HPV）感染所致，具傳染性。

蘇信豪提醒，珍珠丘疹屬生理現象，不需治療也不建議處理。若因外觀影響心理自信，可與醫師討論是否以醫美雷射微調，但切勿自行摳除或塗抹成藥，以免造成發炎或細菌感染。

他最後呼籲，雖然可以初步自我判斷，但若仍無法分辨、或發現突起物短期內變化明顯、伴隨疼痛搔癢、分泌物或異味時，應立即就醫確認。「不要自己當醫生，也不要害羞，來泌尿科檢查最快又安心。」

