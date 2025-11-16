嚇壞！ 百貨公司見女「點火燒頭髮」 民眾：點天燈嗎？
15日中午11點多，有民眾到台中東區的百貨公司就看到奇怪的一幕。女子坐在電影院前的沙發區，拿出打火機燒打結的頭髮，簡直嚇壞了，因為旁邊都是易燃物，要是不小心，可能引發或火勢，還好當下沒有造成人員受傷。
女子坐在沙發上，左手撥弄自己的頭髮，但右手卻拿出打火機，對準打結的頭髮直接點火，之後放下來再摸個兩下，但這一幕卻讓目擊民眾嚇壞了。
民眾：「像上面還有那些，類似消防的密閉空間，而且這個是密閉式公共場所，會影響到其他人，就是蠻危險的，因為她不只傷害到（自己），她可能周遭這些都是易燃物，壓力太大還是有什麼問題，蠻危險的我們可能會報警。」
事情發生在15日上午11點多，有民眾到台中東區的百貨購物中心，滑手機滑到一半，就看到這名女子坐在電影院的沙發區，拿出打火機燒頭髮，還聞了一下，民眾開玩笑說，還以為在點天燈，網友紛紛留言，她可能以為自己是人體蠟燭香氛，還有人說，當時原本坐在女子身邊，就聽到有打火機的聲音，覺得怪怪的，趕快帶著小孩離開，也有眼尖網友說這名女子就是住在火車站的朋友，不過還好女子燒頭髮的行為沒有釀成火警，至於女子身分以及動機還要再釐清。
