嚇壞！重金屬鎘超標50倍 這7款嬰幼兒海苔「2.5萬件全數下架」

7款從韓國進口的嬰幼兒海苔重金屬全超標，恐危害孩童健康。（示意圖；東方IC）

嬰幼兒食品爆重金屬超標延燒，本刊日前接獲爆料，發現7款嬰幼兒食品送檢後，全數重金屬超標，食藥署今證實，當中最嚴重鎘超標50倍，已全數要求業者下架，產品數達25,047件。

本刊日前報導〈新聞傳真／7款嬰幼兒食品重金屬超標 韓國進口海苔陷食安風暴〉，當中包含韓國知名品牌ibobomi等，食藥署今說明， 經協同地方政府衛生局進行抽驗，除1件經查已販售完畢無庫存，6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收，截至2026年1月12日，共計下架回收產品25,047件。

重金屬全超標 最嚴重高出50倍

根據食藥署所公布抽驗結果，7項產品分別為「BEBE貝兒純淨海苔」「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」「芽米寶貝100%純橄欖油海苔」「Naeiae韓國幼兒紫菜」「MB BABY萌寶寶海苔」「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」「ibobomi無調味海苔片」；當中除「Naeiae韓國幼兒紫菜」因賣光無庫存外，其餘6項產品檢驗鉛、鎘全數不合格，最嚴重鎘竟超標50倍之多，鉛超標最多這者則達約4倍。

食藥署公布嬰幼兒海苔抽驗結果，最嚴重一款鎘超標50倍。（食藥署提供）

食藥署強調，將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品標示「嬰幼兒食品」字樣；並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列。

逾2萬件全下架 食藥署：別給3歲以下孩童使用

為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

7款重金屬超標的嬰幼兒海苔食品，原物料都來自韓國。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

