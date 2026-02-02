嚇壞！金價跌到地上 台銀黃金王子：清洗浮額 回檔「甜蜜點」曝光

財經中心／師瑞德報導

近期國際金價走勢驚心動魄，自10月起累計漲幅達44%後，近日出現顯著回檔，週五單日震盪幅度甚至高達11%，若從高點計算，回檔幅度已超過15%。面對如此劇烈的修正，台灣銀行貴金屬部經理楊天立分析，這屬於「噴出式上漲」後的合理修正，主要在清洗短線浮額，雖然短期可能陷入整理，但外資機構仍將今年目標價上調至6,000至6,600美元。

噴出式上漲後必有修正 恐陷2個月橫盤整理

楊天立指出，金價短線漲幅過大，出現乖離修正實屬必然。他預估此波回檔可能下探至漲幅的50%至61.8%位置，目前正進入支撐帶。不過市場情緒波動大，短期內不排除出現「超額清洗（殺過頭）」的現象，隨後可能進入1至2個月的橫盤整理期，消化先前的獲利賣壓。

三大變數攪局 「劇烈波動」成今年常態

對於今年金市展望，楊天立直言「劇烈波動」將成為新常態，投資人心臟要夠強。他點出三大干擾因素：首先是「地緣政治」，衝突點已從國與國之間擴散至各國內政挑戰，不確定性大增；其次是「川普政策」，面對即將到來的期中選舉，川普的施政手段將是市場焦點；最後則是「聯準會動向」，新任主席是鷹是鴿尚未底定，政策變數仍多。

外資看好長線飆6600美元 實體黃金庫存充足

儘管短線回檔，但機構法人對長線多頭看法不變。楊天立表示，去年底預測的高點已在一月達標，目前外資已將目標價上調至6,000至6,600美元，甚至有更高喊話。針對近期市場傳出實體黃金缺貨流言，他也澄清目前黃金、白銀實體庫存非常充足，並無供給緊縮問題。

操作建議：定期定額為上 切忌追高

在操作策略上，楊天立建議一般投資人採取「定期定額」方式佈局，避免在行情噴出時盲目追高；至於短線操作者，在行情劇烈噴出時應先觀望或適時獲利了結，「安全第一」是最高指導原則。

金價近期自高點回檔逾15%，台銀貴金屬部經理楊天立分析，此為「噴出式上漲」後的合理修正，目的是清洗浮額。今年受地緣政治、川普政策及聯準會動向三大因素影響，「劇烈波動」將成常態。不過外資仍看好長線，目標價上調至6,600美元，建議投資人採定期定額，切勿追高。（圖／記者師瑞德攝影）

