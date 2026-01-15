嚇壞！香港屯門商場驚傳男持刀亂竄 警「急開2槍」傷重亡

國際中心／李紹宏報導

今（15）日傍晚，一名男子闖入香港屯門某商場超市後，奪刀亂竄，讓民眾嚇得逃逸。警方獲報後到場，在勸阻無效且情況緊急下，果斷開2槍擊中嫌犯並將其制伏。嫌犯送醫後傷重不治，而警方已封鎖現場調查詳細狀況。

香港屯門驚傳有男子商場內持刀亂竄，嚇壞民眾。（示意圖／PIXABAY）

根據港媒《香港01》報導，今日晚上約7時13分，涉案男子突然闖進屯門市廣場內的一間連鎖超市，他衝入後勤廚房區域奪取一把利刃，隨即奔向地面層逃竄。超市職員驚覺事態嚴重立即報警。隨後，多名市民亦向警方舉報，指看見一名形跡可疑的男子手持牛肉刀在商場走廊徘徊，驚動大量顧客。

隨後，現場傳出多聲驚叫，甚至有途人因慌亂走避而不慎跌倒。這名犯案男子隨後退至角落，疑似脅迫兩名在場女性。

警員獲報後抵達現場，持盾牌包圍嫌犯，並在警告無效後現場傳出2聲槍響，疑犯腹部中彈隨即倒地，警員迅速上前救出被困女性，並確保現場安全。

救護人員接報到場後，立即將嫌犯進行急救並送往醫院治理後，仍傷重不治。目前，案發現場已被拉起封鎖線，警方正進一步蒐證，包括調取商場監控錄像及盤問目擊者。

