今（18）日上午11時許，高雄市苓雅區武昌路和武慶三路口附近發生一起意外，一處知名車商懸掛在外牆的大型招牌，不明原因突然鬆垮掉落，至少波及6輛汽車、1台機車，所幸當時無人在附近活動，相關單位獲報後已到場拉起封鎖線處理，而業者也緊急致歉。





該車商在「脆」（Threads）網友目擊貼文下方回應，「只能說現代車的鈑金剛性是真的很硬啦，原本只是想吸引目光，沒想到招牌直接『離家出走』了，對於造成困擾與驚嚇，我們深感抱歉，目前已立即處理並啟動全面檢查，謝謝大家提醒，也感謝相關人員協助」。

快新聞／嚇壞！高雄知名車商招牌「離家出走」 壓毀7車慘況曝光

高雄知名車商招牌「離家出走」，壓毀7車慘況曝光。（圖／民視新聞）

