嚇壞! 71歲退休老師"肇逃連環撞" 員警包圍攔車

退休國中教師71歲陳姓男子，週日從台中開車出發，要去南投參加同學會，卻在國三烏日路段撞上轎車肇逃，緊接著下平面道路，又撞了一輛轎車、兩輛機車，造成兩名騎士受傷，一路肇逃最來被攔下來，疑似嚇壞，不發一語，家屬說他有吃心臟疾病藥物，詳細肇事原因，警方還要釐清！

一名警專生騎機車直行，完全沒注意後方一輛轎車，彷彿沒看到他，直直撞上去，警專生從車上彈飛，滾一圈跪坐在地上，肇事駕駛卻沒停下來，一路往前開，緊接著又撞上69歲騎士，把人撞倒還是沒有想停下的意思，附近民眾幫忙擋車攔車，沒多久警消獲報到場，忙著將傷者急救送醫。

七旬退休老師肇逃連環撞 員警包圍攔車臉色難看

陳姓男子開車撞傷騎士，未停車查看，涉肇事逃逸遭警方攔截圍捕。（圖／民視新聞）









大批員警團團包圍藍色衣服這名老翁，因為他就是肇事駕駛，只見他臉色非常難看，似乎被嚇壞，一句話都不說。老翁肇事地點就在南投南崗路議會附近，對面就是消防隊，消防人員第一時間出來救人。警方查出肇事駕駛是71歲陳姓男子，家屬指稱，他是一名退休國中教師，從台中開車出發要去南投參加同學會，沒想到一連肇事，從國道就開始撞車，一路撞到平面道路。

快官分隊小隊長劉俊廷：「一部自小客車行駛外側車道，遭一部陳男43年次，由中線變換至外側車道，自小客追撞，未停車處理逕行離開現場。」

肇事駕駛家屬：「他有提到說他最近就是，心臟有一點狀況，然後他有吃了一種醫院開的藥，他吃了之後精神狀況會，可能有一段時間，會比較不好一點。」

肇事駕駛是不是服藥影響開車，詳細原因還需要警方查證釐清。短短一天內至少釀成四件事故，包括國3烏日路段撞轎車，半山所前撞轎車，還有南崗路上撞兩機車騎士，其中一名受害警專生，傷口包紮後出面受訪提到，幸好平常受訓，教官都有教怎麼保護自己。

鄭姓警專生：「當下就是飛起來然後我就，那時候就突然就嚇到，嚇到之後我就把身體，盡量把身體縮起來，然後靠這邊然後往前，然後這樣滾一圈。」





肇事駕駛至少撞了兩輛轎車、兩輛機車，被警方帶回偵辦。（圖／民視新聞）









被撞飛的一瞬間，警專生驚嚇之餘，做出本能反應，成功減少損害。至於肇事駕駛，現在得面臨肇逃刑責，可能還得賠償大筆車損！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

