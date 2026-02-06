嚇壞！AV女神河北彩伽「重大公告」真相曝光 「不是引退」全網鬆口氣

河北彩伽的重大宣布讓粉絲們鬆了一口氣。

日本超人氣AV女優河北彩伽今（6 日）無預警預告，將在台灣時間晚間6點發表「重大宣布」，突如其來的一句話立刻引發粉絲聯想，紛紛憂心「該不會要引退了？」相關討論瞬間在網路炸鍋，粉絲陷入集體恐慌。

稍早，河北彩伽親自揭曉答案，她在最新發文透露，自己已跳槽到新東家，正式加入T-POWERS經紀公司，並宣布將把藝名改回原本使用的「河北彩花」，她說：「我會珍惜這次重新出發的機會，期許自己能夠持續向前邁進，今後也會更加努力！」

廣告 廣告

河北彩花的全新形象照曝光。翻攝IG@saika_kawakita__official

河北彩伽已將官方社群的名字改為「河北彩花」。翻攝X@Saika_Kawakita

她更感性地說：「我完全沒想過自己能一路走到這麼久。在迎來出道第8年的此刻，歷經出道、以及再度回歸之後，從現在開始，我將以『第三章』的『河北彩花』身分，踏出全新的一步。在珍惜至今一路走來的歷程同時，未來也會更加積極挑戰各種不同的可能，希望能為大家帶來全新的面貌。今後也請繼續給予我支持，謝謝大家！」

河北彩伽的發文也讓粉絲終於鬆了一口氣，原來女神不是要結婚，也並非要引退，只是因為換公司、改了藝名，讓網友搶著留言說：「還好不是引退，太好了。」、「我本來就比較喜歡『彩花』這個名字，能改回來真的太棒了！」還有人說：「之後也會繼續支持你。」讓粉絲們放下心中大石。



回到原文

更多鏡報報導

《豆腐媽媽》替身4公尺重摔病危！金鐘視帝連拋「12個問號」 怒轟：沒預算跳什麼跳

影后是BLACKPINK鐵粉！張曼玉萌拿「粉錘」朝聖演唱會 迷上6、7年全說了

雪地辣穿比基尼！Lisa「123萬羽絨衣」被搜出 BLACKPINK新輯5首歌全公開

馬如龍離世7年兒子猝逝！70歲遺孀沛小嵐現況曝光 親妹是台8女星震驚揭：聯繫不上