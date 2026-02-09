嚇暈！北捷新店站內「有人亮刀」 警攜盾牌搜索未果「鎖定1戴帽老翁」

台北捷運日前實兵演練危安事件。資料照片。廖瑞祥攝



台北捷運去年底才發生隨機殺人案，沒想到就要進入農曆過年，再度驚傳疑似月台亮刀案件。台北捷運松山新店線的新店站今天（2／9）晚間，傳出有民眾通報，看到號月台有一名老翁疑似正拿著利器反覆把玩。捷運行控中心第一時間通報轄區警方支援，警方攜帶盾牌等入站搜索未果，但已調閱監視器察看，鎖定一名戴著帽子的老翁，持續追查。

初步了解，北捷行控中心今天晚間7時37分左右，收到通報，指出捷運新店站2號月台，有位老翁疑似把玩刀子，該舉動瞬間引起其他民眾注意，隨即通報北捷，北捷立即通報新店警方。警方獲報後，隨即派員全副武裝進入搜索，並調閱監視器畫面，積極追查可疑人士，詳細狀況仍有待進一步調查釐清。

廣告 廣告

獲通報後，警方增派人力前往站內支援。大量警員攜帶盾牌、裝備進駐車站大廳及月台進行搜索，一度引起現場通勤民眾警覺，對周遭十分警戒，也有民眾嚇壞以為發生攻擊事件。

警方站內搜索巡視後，暫時未發現符合通報特徵的持刀人士，也未發現傷者與恐慌民眾。調閱監視器後，懷疑一名頭戴帽子老翁是亮刀的嫌犯，警方正根據畫面全力比對有相似特徵的人士，盼在最短時間內找到當事人釐清動機。

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告