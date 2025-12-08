嚇歪！中國五星酒店驚爆 房務清潔人員竟用洗臉毛巾擦馬桶

大陸中心／陳佳鈴報導

這名清潔人員拿著白毛巾，毫不避諱地擦拭馬桶內外，完全不知道被其他同事拍下。（圖／翻攝畫面）

中國一家五星級酒店，爆出嚴重衛生爭議！一名在五星級飯店工作的房務人員，在客人退房後，竟用洗臉的毛巾來擦拭馬桶，一旁還有其他的同事覺得不妥糾正，沒想到竟不以為意繼續擦，該段影片曝光後，任職的飯店遭到巨大衝擊，該飯店在全中國擁有2100間飯店，重創品牌形象！

影片中，這名清潔人員拿著白毛巾，毫不避諱地擦拭馬桶內外。一旁同事提醒「你用這毛巾擦馬桶啊？」她卻不以為意回應：「我什麼毛巾都擦，他不讓我擦我就不擦啊。」其後仍繼續以同一條毛巾擦地板，影片曝光令不少人嚇到目瞪口呆。

一名在五星級飯店工作的房務人員，在客人退房後，竟用洗臉的毛巾來擦拭馬桶。（圖／翻攝畫面）

消息傳出後，網路上掀起海嘯般的輿論批評，許多網友直呼「再也不敢住酒店」、「這不是祕密，便宜或高級酒店都一樣」。更有曾在業界工作者爆料，部分酒店確實存在「一條毛巾擦全房」的潛規則，從桌面到衛浴一條龍使用，讓消費者憂心忡忡。

全季酒店隸屬華住集團，在全中國擁有2100間門市。今年以來，全季頻頻傳出衛生爭議，包括住客發現花灑上有排泄物、門把掛著陌生髒襪等事件，酒店品牌形象再受衝擊。據了解，7日酒店相關工作人員向陸媒表示，該名清潔人員已遭開除，並坦言「這麼做確實噁心，以後會嚴加管理」。

