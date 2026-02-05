社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導

雙北市政府，5號下午在捷運三重國小站到大橋頭站，執行危安演練，不過在發送細胞簡訊時，竟然少了"演練"兩個字，不少民眾收到簡訊，還以為真的發生恐攻，嚇得不敢搭捷運，直到過幾分鐘，市府才補發修正版，對此新北市消防局坦承疏失，未來會更加注意。

捷運月台，男子手持利器，對著周圍民眾作勢揮砍，但卻沒人想逃，原來是模擬攻擊案，3號下午，雙北市首度聯合捷運危安演練，選在捷運三重國小站，到大橋頭站的月台、車廂真實上演，只是演習簡訊，卻出了大包。手機警報大響，看到簡訊嚇一跳，"緊急警報"寫下三重國小站，發生重大治安案件，但仔細看卻沒有"演練"字樣，民眾第一時間，真的以為發生恐攻。

嚇死人! 北捷危安演練簡訊出大包 民眾誤會"不敢搭"（圖／民視新聞）

第一波簡訊，中英文版通通沒寫是演練，實在嚇壞一票民眾，直到第二波，簡訊開頭才緊急補寫"演練"兩個字。









雙北捷運演習，這回主打無差別攻擊演練，雖然錢一天在臉書上早有預告，但當天演習，還是漏了"簡訊通知"最關鍵的一環，讓民眾嚇出一身冷汗。

