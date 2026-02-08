嚇死人！違規車乘客竟「跳下關渡橋」搏命奔逃 警追捕驚覺：是法院拘提對象

鄭男突然下車逃跑。翻攝畫面

新北市八里區關渡大橋今（8日）上午發生一起驚悚的跳橋事件，1名50歲男子從遭警方查緝的違規車輛上下車，跨越關渡大橋護欄，跳往自行車引道逃跑，警方見狀立即上前追趕，最後將鄭男攔下之後，才知道他是士林地方法院發布拘提的對象，被逮回派出所詢問後，依法解送法院偵辦。

今日上午9時許，該車輛於淡水民權路行駛時，疑因變換車道未依規定使用方向燈，警方便尾隨該車準備攔查，不料尾隨至關渡橋後，坐在副駕駛座的乘客鄭男，突然從車上下車，接著跑到橋邊往自行車引道跳下，再延引道的方向逃逸。

警方見狀直覺有異，立即上前追趕，最後順利在自行車引道將鄭男控制住，面對警方詢問為何要逃跑？他向警方表示自己遭到通緝，但警方查詢後，確認他並非通緝犯，經追查發現，原來他涉嫌一起妨害秩序案件，為士林地方法院發布拘提的對象，警方將他帶回派出所詢問後，依法解送法院偵辦。



