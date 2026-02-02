嚇死人！金價多頭慘遭血洗 背後「四大魔王」聯手狙擊

財經中心／師瑞德報導

國際金市上週五上演驚魂記，受到創高後的獲利了結賣壓湧現、市場預期期貨保證金將調升、技術面跌破關鍵支撐，以及美國強勁PPI數據打擊降息希望等「四大逆風」同步襲擊，金價單日狂瀉近10%，重挫超過530美元。雖然短線空頭氣盛，但世界黃金協會數據顯示2025年全球需求創歷史新高，長線投資動能依舊存在。（AI製圖）

受到多重利空因素夾擊，國際金價在上週五（1月30日）上演了一場驚魂記，單日跌幅近10%。根據台灣銀行最新發布的《國際金市日報》，黃金現貨價格在創高後迅速回落，引發大量獲利了結賣壓，加上技術面跌破支撐、保證金調升預期，以及美國經濟數據強勁削弱降息押注等多重打擊，導致金價一路狂瀉，最終收盤報每英兩4,864.35美元，較前一交易日（1月29日）大跌530.53美元，跌幅高達9.83%。

四大逆風吹襲 金價兵敗如山倒

台灣銀行分析，導致上週五金價雪崩式下跌的主因有四：

1、獲利了結賣壓沉重：金價日前創下歷史新高，投資人見好就收，大量獲利了結賣盤出籠，成為金價下跌的導火線。

2、保證金調升預期：市場預期美國芝加哥商品交易所（CME）將調升部分黃金期貨保證金至6%，此舉迫使槓桿資金加速去化部位，加劇了金價的跌勢。

3、技術面跌破支撐：隨著金價陸續跌破5日均線、10日均線，引發了技術性賣壓，同時觸發了大量的停損單，導致跌幅進一步擴大。

4、美國經濟數據強勁：美國公布2025年12月生產者物價指數（PPI）年增率為3%、月增率為0.5%，皆高於市場預期。強勁的通膨數據削弱了市場對聯準會降息的押注，成為壓垮金價的最後一根稻草，迫使金價一度跌穿月線支撐至4,680美元附近。

川普提名聯準會主席新變數 市場觀望

此外，美國總統川普宣布提名前聯準會理事Kevin Warsh接任聯準會主席，此一消息令投資人開始重新評估未來的貨幣政策走向以及聯準會的獨立性風險。雖然利率期貨顯示後續降息機率接近五五波，但在短線不確定性仍高的情況下，市場買盤多採取觀望態度，未能有效支撐金價。

2025年黃金需求創新高 投資需求激增

儘管短線金價遭遇亂流，但根據世界黃金協會（WGC）的報告，2025年全球黃金需求突破5,000噸，創下歷史新高，全年均價為每英兩3,431美元，年增44%。其中，投資需求激增84%至創紀錄的2,175公噸，ETF流入801公噸，金條與金幣投資更創下12年來新高。央行購金雖然放緩，但全年仍達到高於長期平均的863公噸。WGC資深策略師Joseph Cavatoni認為，黃金已由投機交易轉為投資組合的穩定器，隨著地緣政治風險與債務壓力持續，預期黃金在2026年仍具吸引力。

