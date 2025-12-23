嚇死人！鐵鍊鬆脫「巨型風管掉落」國道上滾動 後車躲不過車頭撞爛了

記者林意筑／雲林報導

巨型風管掉落在車道上滾動。（圖／翻攝畫面）

國道一號驚傳驚悚事故！昨（22）日凌晨0時許，27歲羅男駕駛聯結車行經雲林大林路段時，車斗上固定巨型風管的鐵鍊突然鬆脫，導致巨型風管掉落在車道上滾動，後方駕駛見狀嚇得緊急閃避，但仍閃避不及撞上，現場猶如電影《絕命終結站》場景，所幸並未造成人員傷亡。至於事故詳情有待警方進一步釐清。

後方駕駛見狀煞車閃避，但仍閃不及與風管發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

據了解，羅男當時駕駛聯結車行經國道一號北上249.2公里處時，因車斗上綑綁巨型風管的突然鬆脫，導致風管掉落在車道上，且在車道上來回滾動，後方駕駛見狀雖緊急煞車閃避，但車輛仍與風管發生碰撞。

警方獲報趕抵處理，立即對相關駕駛進行酒測，均無酒精反應，所幸未造成人員受傷，僅有後方休旅車與風管發生碰撞後車頭因此毀損。詳細肇事責任由斗南分隊進一步釐清。

對此國道警方呼籲，用路人載運貨物務必依規定「嚴密覆蓋、捆紮牢固」，若貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，除危及自身安全，更可能釀成嚴重追撞事故。違者可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰；若導致重傷或死亡，更將吊扣或吊銷駕照，駕駛人不可不慎。

