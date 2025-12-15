嚇死人! 馬路驚見"血淋淋斷掌" 警一查竟是"玩具假手"

中部中心／黃毓倫、羅宇翔 台中報導

台中大里街頭，出現一隻血淋淋斷掌，嚇壞路過民眾，員警巡邏經過發現下車查看，才發現是一隻玩具假手，不過因為外型逼真，不仔細看還以為有人手掌，遭砍斷丟棄路邊，警方調閱監視器追查，原來是小孩玩耍，把假手丟到車頂，車輛行進中掉落，引發恐慌！

民眾開車行進間發現，路邊有一輛警車，員警下車察看，民眾直覺該不會是什麼刑案現場吧，定睛一看，唉唷我的媽，怎麼地上一隻斷手啦，路邊撿到槍已經不稀奇，路邊撿到手，才是驚死郎。

目擊民眾發文直呼好可怕，剛剛經過德芳南路，一隻斷手在馬路上，警察在旁邊拍。民眾沒發現的是，經過警察大人一番調查，真相大白，原來是一隻玩具斷手啦，但還是有人看了照片，臉上呈現這表情...

民眾：「（這個在路上...），（如果你們自己不小心），（這樣子路上看到），（你們會怎麼辦）一樣報警，（一樣報警就對了）對對對，因為太逼真了。」

民眾：「這個做得太真實了，而且你丟在路中央，尤其如果是晚上的話，看到應該是蠻驚悚。」





這隻假鬼假怪的斷手，上面還有瘀青和血絲，相當逼真，不說是假手，光看照片，就有人嚇到下巴都快掉了。這隻假手14號下午，出現在台中大里街頭，警方循線查出，原來是從一輛車上，掉下路面，查訪附近也沒有人被砍，大家的手都還好好的！

大里分駐所副所長陳怡瑞：「經確認為玩具假手，惟因樣貌擬真，警方不敢大意，持續調閱監視器追查，發現該假手係自一行駛中之，自小客貨車車頂處掉落，經了解疑似為，車主之小孩玩耍時，不慎將玩具假手，置放於車頂處所導致。」





仔細看監視器畫面，車頂有一個小東西，就是小朋友玩的假手啦，雖然是一場誤會，但假手掉落引發恐慌，警方還是會依社維法裁處，呼籲民眾太逼真的玩具、道具都要收好，不要亂掉路上，小心挨罰。





