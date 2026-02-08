嚇死！德威航空落地「輪胎分家了」 桃機北跑道緊急關閉「14航班受影響」

德威航空一架飛機降落桃機，右側主輪脫落。翻攝Threads/edward_cyy_



今天（2／8）桃園機場發生意外，下午接近4點時，德威航空一架從濟州島回桃園機場的班機，準備降落桃園機場北跑道時，竟然輪胎掉落在跑道上，甚至導致後續日本航空班機也壓到碎片。一位網友拍下，輪胎在跑道上亂竄的恐怖畫面，網友還說當場差點「嚇死」。對此，桃園機場也緊急關閉北跑道，進行全面檢查。

這一架德威航空波音737-800客機，從濟州飛回桃園，在濟州機場時就已經因風雪情況延誤，沒想到降落時輪胎掉落，還被乘客拍下。

儘管這場飛安驚魂並未造成人員傷亡，不過為安全起見，桃園機場一度關閉北跑道進行全面檢查。

機場公司晚間表示，德威航空濟州至台北TW687班機，15時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落之異常狀況。機場公司獲報後立即暫停北跑道起降，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD作業完成後，於17時35分恢復北跑道航班起降作業。一共影響14航班。

