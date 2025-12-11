嚇死！打靶砲彈射進彰化民宅 議員爆「砲彈藥包已40年」 軍方說話了

記者陳佳鈴／彰化報導

一枚砲彈脫離原訂彈道，先穿破樹木，再依序撞擊三戶民宅的遮雨棚與鋁門，最後擊毀圍牆才停下，監視器畫面拍下擊中畫面，還揚起大量的煙塵。（圖／翻攝畫面）

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部4日在彰化縣溪州鄉進行 155 公厘榴彈砲實彈射擊時，砲彈竟進打進民宅！一枚砲彈脫離原訂彈道，先穿破樹木，再依序撞擊三戶民宅的遮雨棚與鋁門，最後擊毀圍牆才停下。事發當下，居民正好在屋簷下準備早餐，巨響伴隨震動傳來，人人驚慌失色，直呼「好險沒有傷到人！」雖無人受傷，卻造成當地村民極大恐慌。更有議員爆料，軍方是使用40年前的老舊藥包釀禍，而軍方也緊急說明。

彰化縣議員李俊諭於 5 日邀集軍方與居民在覆靈宮召開說明會，現場民眾情緒激動。一名長者提及往事時難掩哽咽，說自己年輕時就曾歷經家人遭砲彈誤擊喪命的悲劇。「我大哥大嫂一家五口就是被砲彈打死的！砲彈是要反攻大陸，不是來打台灣人！」

彰化縣議員李俊諭於 5 日邀集軍方與居民在覆靈宮召開說明會，現場民眾情緒激動。(圖/翻攝畫面)

李俊諭也指出，砲擊誤傷事件並非首次。早年曾多次出現砲彈擊中民宅或農地的情況，10年前也有農田遭砲彈誤射，受害民眾至今仍因陰影而夜夜失眠。他更揭露，此次涉事砲彈所用火藥竟是民國70年代沿用至今的老舊藥包，距今超過40年，「結果第四發就出事，實在令人難以接受。」他認為，為了徹底保障居民安全，遷移靶場應列入必要選項。

面對外界質疑，陸軍教準部發言人張國書回應，初步檢視後，砲彈本體、裝備與射擊人員操作並無異常，真正出現狀況的是砲彈所使用的藥包，軍方已著手清查並承諾將全面檢視彈藥安全。

議員驚爆此次涉事砲彈所用火藥竟是民國70年代沿用至今的老舊藥包，距今超過40年，軍方則緊急說明。（圖／翻攝畫面）

