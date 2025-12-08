嚇死!牛肉湯老店醬料桶被加料 出現一整隻蟑螂

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南一家老牌的牛肉湯老店，被民眾發現，開放式的醬料桶裡，竟然出現一整隻的蟑螂，讓民眾大吃一驚！無獨有偶，也有人到麵店用餐，卻吃到兩隻完整的蟑螂腳，直呼超噁心。對此衛生局回應，將即刻派員稽查，要求業者限期改善，否則依法開罰。

牛肉湯老店醬料桶躺整隻蟑螂，民眾直呼噁心！（圖／翻攝網路）

天冷一碗熱騰騰的牛肉湯，暖心又暖胃，是許多台南人美好的美食經驗。不過這次卻有民眾PO影片上網，在一家牛肉湯老店的佐料區，發現了一隻躺在醬料桶裡的蟑螂。民眾表示：「會很噁心吃不下。」、「有啊有吃過那家，環境還不錯只是看到蟑螂，應該很多人會被嚇到。」一般民眾的反應，當然都是好噁心，不過這家老店的風評一向不錯，用餐環境看起來也不算髒亂，只是發生這樣的情況，店家第一時間，公開道歉認錯。牛肉湯業者吳鎮宇表示：「完全沒有辦法去容忍，這種事情的發生，跟所有長久以來，支持著我們的消費者們說聲抱歉。」至於開放式的佐料區，也將檢討改善。牛肉湯業者吳鎮宇強調：「一時間我們沒辦法去釐清說，這件事情到底是怎麼發生的，我們之後會馬上店休一整天，去做整間店的消毒。」

台南東區知名麵店，民眾吃到蟑螂腳好崩潰！（圖／翻攝網路）

無獨有偶在台南市東區，也有民眾在網路上爆料，到一家知名麵店吃麵，竟然吃到兩隻蟑螂腳。店家周一已經貼出公告公休，要進行全面清潔消毒。台南市衛生局副局長林碧芬表示：「即刻派員前往查核，餐飲業者之作業環境，及其品保品管情形。」衛生局強調，兩起食安疑慮的案件，都將派人前往稽查，針對作業環境和食材保存，要求業者缺失改善否則開罰。不過類似的蟑螂意外一再發生，恐怕也影響，台南美食之都的形象。

